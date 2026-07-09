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Гособвинение обратилось к суду возобновить процесс Лерчек

Ведомости

Гособвинение обратилось к Гагаринскому суду Москвы с просьбой продолжить судебный процесс по уголовному делу в отношении блогера Валерии Чекалиной (Лерчек), передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Согласно представленному ответу из ФГБУ "НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина" Минздрава России пациентка Чекалина в настоящее время проходит курс химиотерапии. Вместе с тем медицинских ограничений или противопоказаний, препятствующих явке блогера в суд, участию в судебных заседаниях, у пациентки Чекалиной не установлено», – объяснил собеседник агентства.

Он отметил, что курсы химиотерапии блогера начались 13 марта и завершатся 17 июля. Второй источник агентства подтвердил, что состояние здоровья Лерчек позволяет ей участвовать в судебном заседании с учетом соблюдения рекомендаций врачей. Как пишет ТАСС, суд примет решение о возобновлении 10 июля.

Чем известна блогер Валерия Чекалина

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В начале марта у Лерчек диагностировали онкологическое заболевание, после родов она была госпитализирована, а 12 марта ей назначили курс химиотерапии.

16 марта суд приостановил производство по уголовному делу в связи с состоянием здоровья блогера – у нее диагностированы множественные метастазы и перелом позвонков из-за поражения костей. Блогера и ее бывшего мужа Артема Чекалина обвиняют в валютных операциях с использованием подложных документов (п. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ). По версии следствия, в 2021–2022 гг. они перевели более 251,6 млн руб. на счет нерезидента, предоставив в банк документы с недостоверными сведениями.

В апреле Чекалина приговорили к семи годам колонии общего режима и штрафу 194,5 млн руб. Прокуратура запрашивала 7,5 года колонии. Чекалин просил условный срок, мотивируя тем, что Лерчек проходит лечение от онкологии, а трое их общих детей остаются на его попечении.

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