Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
OZON2 437,5+6,53%CNY Бирж.12,917+1,23%IMOEX2 197,73+0,87%RTSI801,5+0,86%RGBI113,92+0,25%RGBITR773,58+0,27%
Главная / Общество /

Мосгорсуд рассмотрит жалобу на приговор бывшему мужу Лерчек

Ксения Наумчик

Московский городской суд зарегистрировал апелляционные жалобы на приговор в отношении Артема Чекалина, бывшего мужа блогера Валерии Чекалиной (Лерчек). Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Чекалин был осужден на семь лет лишения свободы за незаконные операции на сумму более 250 млн руб. Жалобы на приговор подали сам осужденный и его адвокаты.

Дата рассмотрения апелляции пока не назначена.

Прокуратура попросила ужесточить наказание Лерчек до шести лет колонии

Общество

13 апреля суд приговорил Чекалина к семи годам колонии общего режима и штрафу в 194,5 млн руб. Прокуратура запрашивала 7,5 года колонии. Чекалин просил условный срок, мотивируя тем, что его бывшая жена Лерчек проходит лечение от онкологии, а дети остаются на его попечении. Суд назначил реальное наказание. Он был взят под стражу в зале суда, сообщила московская прокуратура.

По версии следствия, бывшие супруги вывели более 251 млн руб. в зарегистрированную в ОАЭ компанию, чтобы уклониться от налогов. Чекалиным инкриминировали п. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (валютные операции с использованием подложных документов).

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте