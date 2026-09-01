Мосгорсуд рассмотрит жалобу на приговор бывшему мужу Лерчек

13 апреля суд приговорил Чекалина к семи годам колонии общего режима и штрафу в 194,5 млн руб. Прокуратура запрашивала 7,5 года колонии. Чекалин просил условный срок, мотивируя тем, что его бывшая жена Лерчек проходит лечение от онкологии, а дети остаются на его попечении. Суд назначил реальное наказание. Он был взят под стражу в зале суда, сообщила московская прокуратура.