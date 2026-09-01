Мосгорсуд рассмотрит жалобу на приговор бывшему мужу Лерчек
Московский городской суд зарегистрировал апелляционные жалобы на приговор в отношении Артема Чекалина, бывшего мужа блогера Валерии Чекалиной (Лерчек). Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.
Чекалин был осужден на семь лет лишения свободы за незаконные операции на сумму более 250 млн руб. Жалобы на приговор подали сам осужденный и его адвокаты.
Дата рассмотрения апелляции пока не назначена.
13 апреля суд приговорил Чекалина к семи годам колонии общего режима и штрафу в 194,5 млн руб. Прокуратура запрашивала 7,5 года колонии. Чекалин просил условный срок, мотивируя тем, что его бывшая жена Лерчек проходит лечение от онкологии, а дети остаются на его попечении. Суд назначил реальное наказание. Он был взят под стражу в зале суда, сообщила московская прокуратура.
По версии следствия, бывшие супруги вывели более 251 млн руб. в зарегистрированную в ОАЭ компанию, чтобы уклониться от налогов. Чекалиным инкриминировали п. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (валютные операции с использованием подложных документов).