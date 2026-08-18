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Прокуратура попросила ужесточить наказание Лерчек до шести лет колонии

Елена Вострикова

Прокуратура Москвы подала апелляционное представление на приговор блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек) и попросила увеличить назначенный ей срок условного лишения свободы с пяти до шести лет. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы дела.

В документах поясняется, что апелляция подана в связи с неправильным применением уголовного закона. Прокуратура также настаивает, чтобы Чекалина не меняла постоянное место жительства без уведомления и не реже одного раза в месяц являлась в специализированный государственный орган для контроля.

31 июля Гагаринский районный суд Москвы приговорил Чекалину к пяти годам лишения свободы условно и штрафу в размере 765 млн руб. по делу о незаконных валютных операциях.

Чем известна блогер Валерия Чекалина

Медиа

Ей также запретили заниматься профессиональной деятельностью в интернете, в том числе управлять сайтами, продвигать ресурсы и получать доход от онлайн-платформ. Сообщалось, что сама Лерчек не признала вину.

11 августа защита блогера также обжаловала приговор. Адвокат Лерчек тогда пояснял, что полноценную жалобу подать не удалось, поскольку защита не получила текст приговора в установленный пятидневный срок.

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