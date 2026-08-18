Прокуратура попросила ужесточить наказание Лерчек до шести лет колонии

В документах поясняется, что апелляция подана в связи с неправильным применением уголовного закона. Прокуратура также настаивает, чтобы Чекалина не меняла постоянное место жительства без уведомления и не реже одного раза в месяц являлась в специализированный государственный орган для контроля.