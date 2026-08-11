Защита блогера Лерчек обжаловала приговор
Защита блогера Валерии Чекалиной (Лерчек), осужденной на пять лет условно по делу о выводе более 250 млн руб. в Объединенные Арабские Эмираты на счета нерезидентов, подала апелляционную жалобу на ее приговор. Об этом адвокат Константин Третьяков сообщил «РИА Новости».
Защита не смогла подать полноценную жалобу, так как не получила текст приговора – его не вручили ни блогеру, ни адвокатам в установленный пятидневный срок. По словам Третьякова, полный текст документа до сих пор не готов. Прокуратура уже выразила несогласие с решением и подала краткое апелляционное представление.
31 июля Чекалину приговорили к пяти годам условно и штрафу в 765 млн руб. Суд также запретил ей заниматься профессиональной деятельностью в интернете – управлять сайтами, продвигать ресурсы, зарабатывать на онлайн-платформах. Кроме того, блогер не может менять адрес без уведомления органов и обязана ежемесячно отмечаться в инспекции. Прокурор просил назначить Чекалиной наказание в виде шести лет условно. Сама она так и не признала вину.
В марте судебное разбирательство по делу Лерчек было приостановлено, когда у блогера обнаружили онкозаболевание. Уголовное дело возбуждено по ст. 193.1 УК РФ о совершении валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Бывший муж Чекалиной Артем Чекалин был приговорен к семи годам лишения свободы по этой же статье. 24 июля суд возобновил производство по делу Лерчек. Тогда же прокурор запросил пересмотр меры пресечения в отношении фигурантки с запрета определенных действий на домашний арест. Поводом для этого стало нарушение: блогер уехала в Санкт-Петербург из Москвы на несколько дней.