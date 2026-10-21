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Песков: неверно называть трехстороннюю встречу РФ, США и КНР «новой Ялтой»

Инна Шульгина
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Неверно бросаться такими словами, как «новая Ялта», говоря о трехсторонней встрече лидеров России, Китая и США на полях ноябрьского саммита АТЭС. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил ИС «Вести».

По его словам, у России, США и Китая есть понимание и физическая готовность к трехсторонней встрече, но конкретная повестка еще не доработана. Вашингтон хочет обсуждать ядерное разоружение, у Пекина такого желания нет. Москва готова к обоим вариантам.

На встрече со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом российский лидер Владимир Путин предложил обсудить возможную встречу с американским лидером Дональдом Трампом в КНР.

21 октября The Wall Street Journal, сравнивая возможную трехстороннюю встречу лидеров России, США и Китая с Ялтинской конференцией 1945 г., писала, что Трамп заинтересован в проведении саммита с Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. По оценке редакции газеты, американский президент стремится к заключению масштабных соглашений с Москвой и Пекином. В WSJ предполагают, что действия Вашингтона в отношении Украины и европейских союзников могут быть частью более широкой стратегии. WSJ также отмечает, что недавнее смягчение санкционных ограничений в отношении российской нефти и дизельного топлива свидетельствует о желании США добиться более масштабных соглашений с Москвой.

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