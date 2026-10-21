Песков: неверно называть трехстороннюю встречу РФ, США и КНР «новой Ялтой»

21 октября The Wall Street Journal, сравнивая возможную трехстороннюю встречу лидеров России, США и Китая с Ялтинской конференцией 1945 г., писала, что Трамп заинтересован в проведении саммита с Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. По оценке редакции газеты, американский президент стремится к заключению масштабных соглашений с Москвой и Пекином. В WSJ предполагают, что действия Вашингтона в отношении Украины и европейских союзников могут быть частью более широкой стратегии. WSJ также отмечает, что недавнее смягчение санкционных ограничений в отношении российской нефти и дизельного топлива свидетельствует о желании США добиться более масштабных соглашений с Москвой.