В Минобороны заявили об уничтожении базы хранения оружия во Львовской области

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине, целью которой стала денацификация, демилитаризация Украины и освобождение ЛНР и ДНР. 3 июля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об освобождении ЛНР. Шойгу отмечал, что был установлен полный контроль над Лисичанском и близлежащими населенными пунктами, наиболее крупные из которых Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая гора.