В Минобороны заявили об уничтожении базы хранения оружия во Львовской области
Российские военные уничтожили базу хранения поступивших из Польши вооружений и боеприпасов в Львовской области, сообщил официальный представитель Минобороны, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Высокоточными ракетами большой дальности воздушного базирования в районе населенного пункта Радехов Львовской области уничтожена база хранения с поступившим киевскому режиму из Польши вооружением и боеприпасами иностранного производства», — заявил Конашенков.
По информации оборонного ведомства, российские военные сбили пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Диброва в ДНР, Балаклея, Капитоловка и Дмитровка Харьковской области.
24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине, целью которой стала денацификация, демилитаризация Украины и освобождение ЛНР и ДНР. 3 июля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об освобождении ЛНР. Шойгу отмечал, что был установлен полный контроль над Лисичанском и близлежащими населенными пунктами, наиболее крупные из которых Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая гора.
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