Песков: Путин принял решение освободить Хаббарда из гуманитарных соображений

Ранее президент США Дональд Трамп рассказал, что лично обращался к Путину с просьбой освободить Хаббарда. «Я говорил с президентом Путиным о Хаббарде. Я говорил на эту тему подробно. Я просил отпустить его», – сказал американский лидер журналистам в Белом доме.