Песков: Путин принял решение освободить Хаббарда из гуманитарных соображений
Президент России Владимир Путин принял решение об освобождении гражданина США Стивена Хаббарда, осужденного за наемничество, по гуманитарным соображениям. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью ИС «Вести».
21 октября Путин объявил об освобождении Хаббарда на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге. По словам российского лидера, американец уже находится в аэропорту «Пулково». Уиткофф поблагодарил Путина за принятое решение.
Ранее президент США Дональд Трамп рассказал, что лично обращался к Путину с просьбой освободить Хаббарда. «Я говорил с президентом Путиным о Хаббарде. Я говорил на эту тему подробно. Я просил отпустить его», – сказал американский лидер журналистам в Белом доме.
20 октября телеканал ABC News сообщил, что администрация Трампа близка к соглашению с Москвой об освобождении нескольких американцев. Переговоры вели Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер. Одним из ключевых вопросов было освобождение Хаббарда.
7 октября 2024 г. Мосгорсуд приговорил американца к шести годам и 10 месяцам колонии по ч. 3 ст. 359 УК РФ (наемничество). По данным правоохранительных органов, Хаббард заключил контракт с батальоном территориальной обороны Изюма и получал $1000 ежемесячно.