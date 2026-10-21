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Песков: Киеву необходимо принять решения сейчас или его положение ухудшится

Анна Виноградова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Положение Киева в дальнейшем станет еще хуже, если украинские власти не примут необходимые решения по урегулированию конфликта в ближайшее время. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Многое зависит от Киева», – подчеркнул представитель Кремля. По его словам, украинской стороне необходимо действовать сейчас, поскольку промедление приведет к дальнейшему ухудшению ее положения.

21 октября Песков заявил, что окончательное урегулирование конфликта невозможно без участия представителей Киева. По его словам, кто-то из украинских властей должен взять на себя ответственность за принятие соответствующих решений. Так он прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о возможности заключения мирного соглашения без участия Владимира Зеленского.

20 октября представитель Кремля подчеркнул, что России важно вести переговоры с легитимным представителем украинской власти, готовым взять на себя ответственность за урегулирование.

21 октября спецпосланник президента США Стив Уиткофф привез в Санкт-Петербург документы, в которых изложены подходы к украинскому урегулированию. Об этом он сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Накануне Уиткофф провел переговоры в Осло с Зеленским и европейскими лидерами.

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