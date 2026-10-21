Песков: Киеву необходимо принять решения сейчас или его положение ухудшится

21 октября Песков заявил, что окончательное урегулирование конфликта невозможно без участия представителей Киева. По его словам, кто-то из украинских властей должен взять на себя ответственность за принятие соответствующих решений. Так он прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о возможности заключения мирного соглашения без участия Владимира Зеленского.