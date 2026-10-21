Песков: урегулирование конфликта на Украине невозможно без участия Киева
Полностью урегулировать конфликт на Украине без участия представителей Киева невозможно, поскольку украинская сторона должна принять ответственное решение. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о возможности достижения мирного соглашения без украинской стороны.
«Поэтому здесь, конечно, кто-то должен в Киеве принять ответственное решение. Это обязательно», – подчеркнул представитель Кремля.
Так Песков прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о возможности урегулирования конфликта и подписания соглашений без участия президента Украины Владимира Зеленского.
19 октября Трамп заявил, что Вашингтон ведет активные переговоры с Москвой по украинскому вопросу. При этом американский лидер допустил прекращение дипломатического процесса при отсутствии результатов. Он также выразил мнение, что Зеленскому следует передать ведение переговоров другому представителю Украины.
20 октября Песков подчеркнул, что для России важно вести переговоры с легитимным представителем украинской власти. По его словам, этот человек должен быть готов взять на себя ответственность и принять необходимые решения для урегулирования конфликта.
В тот же день президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Осло. Во встрече участвовали премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере и президент Финляндии Александр Стубб. Зять Трампа Джаред Кушнер присоединился к обсуждению дистанционно.