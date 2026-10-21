Трамп: США не передали РФ осужденных россиян в обмен на Хаббарда
Передача осужденного американца Стивена Хаббарда Вашингтону прошла не по принципу обмена, сообщил президент США Дональд Трамп.
«Соединенные Штаты <...> не были обязаны ничего давать взамен – беспрецедентная ситуация для России. Никакого "обмена" для этого освобождения не требовалось», – написал он в Truth Social.
Трамп пояснил, что освобождение Хаббарда должно было произойти при администрации президента Джо Байдена, которая «ничего не добилась в переговорах с Кремлем». Трамп добавил, что требовавшие немедленного введения новых санкций против РФ не знали о переговорах по передаче Хаббарда: «Если бы санкции были введены, эти переговоры полностью бы остановились».
Российский президент Владимир Путин объявил об освобождении американца Хаббарда 21 октября в ходе встречи со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Представитель США поблагодарил российского лидера за освобождение Хаббарда.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с «Вестями» пояснил, что Путин решил освободить осужденного американца по гуманитарным соображениям.