Трамп: США не передали РФ осужденных россиян в обмен на Хаббарда

Трамп пояснил, что освобождение Хаббарда должно было произойти при администрации президента Джо Байдена, которая «ничего не добилась в переговорах с Кремлем». Трамп добавил, что требовавшие немедленного введения новых санкций против РФ не знали о переговорах по передаче Хаббарда: «Если бы санкции были введены, эти переговоры полностью бы остановились».