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Трамп: США не передали РФ осужденных россиян в обмен на Хаббарда

Антон Потоков
The White House / Flickr
The White House / Flickr

Передача осужденного американца Стивена Хаббарда Вашингтону прошла не по принципу обмена, сообщил президент США Дональд Трамп.

«Соединенные Штаты <...> не были обязаны ничего давать взамен – беспрецедентная ситуация для России. Никакого "обмена" для этого освобождения не требовалось», – написал он в Truth Social.

Трамп пояснил, что освобождение Хаббарда должно было произойти при администрации президента Джо Байдена, которая «ничего не добилась в переговорах с Кремлем». Трамп добавил, что требовавшие немедленного введения новых санкций против РФ не знали о переговорах по передаче Хаббарда: «Если бы санкции были введены, эти переговоры полностью бы остановились».

Российский президент Владимир Путин объявил об освобождении американца Хаббарда 21 октября в ходе встречи со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Представитель США поблагодарил российского лидера за освобождение Хаббарда.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с «Вестями» пояснил, что Путин решил освободить осужденного американца по гуманитарным соображениям.

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