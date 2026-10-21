Шеститомник «Всемирной истории» переводят на китайский язык
Шеститомное издание «Всемирная история», подготовленное под руководством научного руководителя Института всеобщей истории РАН Александра Чубарьяна, переводится на китайский язык. Об этом сообщил сам историк на Международной научной конференции «Формирование многополярного мира», которая приурочена к его 95-летию и организатором которой стало Российское историческое общество.
«Это был взгляд нашей страны на мировую историю, которую мы предъявили общественности», – сказал Чубарьян об издании.
Первый том «Всемирной истории» был выпущен в 2011 г., а завершающий – в 2018 г. Чубарьян выступил главным редактором всего издания и ответственным редактором заключительного тома. Как сообщается на сайте Российского исторического общества, работа над многотомником объединила усилия более 200 историков. Только над заключительным томом, посвященным XX веку, работали около 50 авторов. Предыдущая академическая «Всемирная история» издавалась в СССР в 1950–1960-е гг. Она насчитывала 13 томов.
В августе прошлого года вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил перевести на английский и китайский языки издание «Всемирной истории». Как сообщили в его пресс-службе, это поспособствует сохранению исторической правды и расширит доступ иностранной аудитории к объективному и всестороннему изложению фактов о прошлом (цитата по ТАСС).