Шеститомник «Всемирной истории» переводят на китайский язык

Первый том «Всемирной истории» был выпущен в 2011 г., а завершающий – в 2018 г. Чубарьян выступил главным редактором всего издания и ответственным редактором заключительного тома. Как сообщается на сайте Российского исторического общества, работа над многотомником объединила усилия более 200 историков. Только над заключительным томом, посвященным XX веку, работали около 50 авторов. Предыдущая академическая «Всемирная история» издавалась в СССР в 1950–1960-е гг. Она насчитывала 13 томов.