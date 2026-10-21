Акции «Фосагро» подскочили на фоне заявления Путина о поставках удобрений в США
Акции «Фосагро» на Мосбирже в моменте выросли на 2,9% до 5750 руб. за штуку. Рост произошел после заявления президента РФ Владимира Путина о том, что Россия готова поставлять удобрения в США.
По состоянию на 13:03 мск ценные бумаги компании стоят 5720 руб., что на 2,14% больше значения закрытия предыдущего дня. Объем торгов составил 1,76 млрд руб.
Акции «Акрона» тоже подорожали. Дневной рост к этому времени составил 1,49%. Ценные бумаги торгуются по 18 780 руб. На пике они стоили 18 876 руб.
Об удобрениях Путин заявил на встрече со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом в Санкт-Петербурге. «Мы могли бы поставлять и удобрения, в большом количестве причем, на американский рынок», – сказал он.