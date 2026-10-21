Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,255-0,73%USBN0,122+2,01%CHKZ15 050-0,66%IMOEX2 460,92-0,36%RTSI935,29-0,36%RGBI111,74+0,08%RGBITR771,66+0,11%
Главная / Инвестиции /

Акции «Фосагро» подскочили на фоне заявления Путина о поставках удобрений в США

Наталья Захарова
Ведомости
Ведомости

Акции «Фосагро» на Мосбирже в моменте выросли на 2,9% до 5750 руб. за штуку. Рост произошел после заявления президента РФ Владимира Путина о том, что Россия готова поставлять удобрения в США.

По состоянию на 13:03 мск ценные бумаги компании стоят 5720 руб., что на 2,14% больше значения закрытия предыдущего дня. Объем торгов составил 1,76 млрд руб.

Акции «Акрона» тоже подорожали. Дневной рост к этому времени составил 1,49%. Ценные бумаги торгуются по 18 780 руб. На пике они стоили 18 876 руб.

Об удобрениях Путин заявил на встрече со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом в Санкт-Петербурге. «Мы могли бы поставлять и удобрения, в большом количестве причем, на американский рынок», – сказал он.

Читайте также:Главное из заявлений Путина и Уиткоффа на переговорах в Санкт-Петербурге
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь