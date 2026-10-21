Российские военные взяли под контроль село Юльевка в Запорожье
Армия Россия установила контроль над селом Юльевка в Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Населенный пункт был освобожден подразделениями группировки войск «Днепр».
21 октября оборонное ведомство также сообщило о переходе под контроль Вооруженных сил (ВС) России села Червоный Яр в Запорожской области. Населенный пункт освободили подразделеня группировки войск «Восток».
20 октября подразделения «Востока» взяли село Тимошевка в Запорожской области. 17 октября подразделения «Запада» освободили населенные пункты Паламаревка и Ковалевка в Харьковской области.
16 октября подразделения «Севера» взяли под контроль села Варваровка и Николаевка в Харьковской области.