Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,254-0,74%USBN0,122+2,01%CHKZ15 050-0,66%IMOEX2 460,92-0,36%RTSI935,29-0,36%RGBI111,74+0,08%RGBITR771,66+0,11%
Главная / Политика /

Российские военные взяли под контроль село Юльевка в Запорожье

Инна Шульгина
Александр Полегенько / ТАСС
Александр Полегенько / ТАСС

Армия Россия установила контроль над селом Юльевка в Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Населенный пункт был освобожден подразделениями группировки войск «Днепр».

21 октября оборонное ведомство также сообщило о переходе под контроль Вооруженных сил (ВС) России села Червоный Яр в Запорожской области. Населенный пункт освободили подразделеня группировки войск «Восток».

20 октября подразделения «Востока» взяли село Тимошевка в Запорожской области. 17 октября подразделения «Запада» освободили населенные пункты Паламаревка и Ковалевка в Харьковской области.

16 октября подразделения «Севера» взяли под контроль села Варваровка и Николаевка в Харьковской области.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её