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Пушилин предложил Пасечнику синхронизировать действия по референдумам

Ведомости

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин предложил главе Луганской народной республики (ЛНР) Леониду Пасечнику синхронизировать действия в связи с обращениями республиканских общественных палат (ОП) о проведении референдумов по присоединению к России. Об этом Пушилин сообщил в своем Telegram-канале по итогам телефонного разговора.

«Обращения общественных палат – это не что иное, как отображение мнения наших людей, которое давно витает в воздухе. Я считаю, что некоторые моменты нужно подготовить совместно, некоторые действия нужно синхронизировать», – сказал Пушилин.

Он предложил Пасечнику объединить усилия глав администраций республик и аппаратов парламента. По словам Пушилина, они могут выработать алгоритм действий по подготовке к референдумам, а силовики – совместно позаботиться о безопасности.

«Как и в прошедшие годы, за эти восемь лет, когда республики в один момент рождались, когда республики в один день проводили референдум в 2014 г., также справятся и здесь. Но наши действия должны быть синхронны», – сказал глава ДНР.

Ранее общественные палаты республик подготовили обращения к главам ДНР и ЛНР с просьбой провести референдумы о вхождении в состав России.

Россия признала независимость ЛНР и ДНР 21 февраля. Спустя три дня началась спецоперация России на Украине. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. 3 июля министр обороны России Сергей Шойгу заявил об освобождении ЛНР. По его словам, в настоящее время идет плановое освобождение ДНР.

В начале июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что возможность проведения референдума в ближайшее время невозможна из-за постоянных обстрелов ВСУ. Песков отметил, что для референдума необходимо создать соответствующие условия.

7 июня председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко сказала, что Совфед готов рассмотреть заявки о присоединении ДНР, ЛНР, а также других территорий к России.

В начале августа глава пророссийской администрации Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о проведении референдума о присоединении региона к России.

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Ранее по теме: Общественная палата ДНР обратилась к Пушилину с просьбой провести референдум

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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