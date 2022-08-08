Пророссийские власти Запорожья подписали распоряжение о проведении референдума
Глава Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о проведении референдума о присоединении региона к России, сообщает «РИА Новости». Все собравшиеся подняли руки в знак согласия.
23 июля Балицкий подписал указ о создании избирательной комиссии для проведения референдума о вхождении в состав России. По его словам, сам референдум будет проведен осенью, пока что проводится подготовительная работа в законодательной и иных плоскостях.