В Запорожье подписали указ о создании избиркома для проведения референдума

25 мая президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому жители Запорожской и Херсонской областей Украины могут обратиться за российским гражданством в упрощенном порядке — без предварительного оформления вида на жительство или разрешения на временное проживание. Поправки внесены в указ 2019 г. «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке».