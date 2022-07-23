В Запорожье подписали указ о создании избиркома для проведения референдума
Глава временной администрации Запорожской области Евгений Балицкий подписал указ о создании избирательной комиссии для проведения референдума о вхождении в состав России. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
«Для того, чтобы процедура референдума была прозрачной и легитимной, в целях защиты избирательных прав граждан, я подписал указ о создании избирательной комиссии Запорожской области», — написал он.
Балицкий напомнил, что референдум по вопросу вхождения в состав России состоится осенью. Сейчас, по его словам, идет подготовительная работа в законодательной и других плоскостях.
Запорожская и Херсонская области Украины находятся под контролем российских военных. Весной пророссийские власти этих регионов заявили о планах войти в состав России. В июле ранее занимавший пост первого вице-губернатора Вологодской области Антон Кольцов возглавил правительство Запорожской области.
25 мая президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому жители Запорожской и Херсонской областей Украины могут обратиться за российским гражданством в упрощенном порядке — без предварительного оформления вида на жительство или разрешения на временное проживание. Поправки внесены в указ 2019 г. «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке».
В июне член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов сообщил, что в Мелитополе прошла церемония выдачи первых российских паспортов.