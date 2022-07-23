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В Запорожье подписали указ о создании избиркома для проведения референдума

Ведомости

Глава временной администрации Запорожской области Евгений Балицкий подписал указ о создании избирательной комиссии для проведения референдума о вхождении в состав России. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Для того, чтобы процедура референдума была прозрачной и легитимной, в целях защиты избирательных прав граждан, я подписал указ о создании избирательной комиссии Запорожской области», — написал он.

Балицкий напомнил, что референдум по вопросу вхождения в состав России состоится осенью. Сейчас, по его словам, идет подготовительная работа в законодательной и других плоскостях.

Запорожская и Херсонская области Украины находятся под контролем российских военных. Весной пророссийские власти этих регионов заявили о планах войти в состав России. В июле ранее занимавший пост первого вице-губернатора Вологодской области Антон Кольцов возглавил правительство Запорожской области.

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25 мая президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому жители Запорожской и Херсонской областей Украины могут обратиться за российским гражданством в упрощенном порядке — без предварительного оформления вида на жительство или разрешения на временное проживание. Поправки внесены в указ 2019 г. «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке».

В июне член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов сообщил, что в Мелитополе прошла церемония выдачи первых российских паспортов.

 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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