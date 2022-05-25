Жители Запорожской и Херсонской областей смогут просто стать россиянами

Бывший премьер ДНР, зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ от «Единой России» Александр Бородай считает, что запуск упрощенного процесса получения гражданства – «это часть плана интеграции русских земель в Россию». Он отметил, что указ, касавшийся ДНР и ЛНР, преследовал те же цели: «Интеграция – это процесс, и все эти годы начиная с 2014 г. Донбасс шел по этому пути». Он посетовал, что «в случае с Донбассом история была медленной»: «Но это нормальный исторический процесс. <...> И надеюсь, что Херсону и Запорожью придется ждать совсем немного».