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Общество

Жители Запорожской и Херсонской областей смогут просто стать россиянами

Владимир Путин подписал указ о новом порядке получения гражданства
Валерия Мишина
Теперь жителям Херсонской и Запорожской областей будет проще получить российские паспорта / Иван Родионов / РИА Новости

Жители Запорожской и Херсонской областей Украины смогут обратиться за российским гражданством в упрощенном порядке – без предварительного оформления вида на жительство или разрешения на временное проживание. Соответствующий указ подписал президент России. Поправки внесены в указ 2019 г. «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке». Ранее этот указ коснулся жителей ДНР и ЛНР, независимость которых Россия признала 21 февраля.

По мнению первого зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Константина Затулина («Единая Россия»), распространение на жителей Запорожской и Херсонской областей упрощенного порядка получения гражданства без необходимости переезда в Россию дает им «гарантию в виде российского паспорта и гражданства»: «Они должны быть уверены в сотрудничестве с Россией».

Директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев считает, что указ «облегчит коммуникацию» между этими территориями и Россией. «Ранее не было правовой базы для того, чтобы, например, граждане Херсонской области могли спокойно передвигаться по России, а у многих здесь родственники и Херсон, например, абсолютно русский город», – сказал он «Ведомостям». Также, отметил эксперт, жители этих территорий смогут легче переехать в Россию, если возникнет такое желание или необходимость.

Гражданам ДНР и ЛНР упростили получение российских паспортов

Беженцы могли претендовать на них с 2014 года

Бывший премьер ДНР, зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ от «Единой России» Александр Бородай считает, что запуск упрощенного процесса получения гражданства – «это часть плана интеграции русских земель в Россию». Он отметил, что указ, касавшийся ДНР и ЛНР, преследовал те же цели: «Интеграция – это процесс, и все эти годы начиная с 2014 г. Донбасс шел по этому пути». Он посетовал, что «в случае с Донбассом история была медленной»: «Но это нормальный исторический процесс. <...> И надеюсь, что Херсону и Запорожью придется ждать совсем немного».

Представители военно-гражданской администрации Херсонской области неоднократно заявляли, что хотели бы вступления региона в состав России. Аналогичные желания высказали представители совета военно-гражданской администрации Запорожья.

«Предсказуемым» назвал введение упрощенного порядка получения российских паспортов директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов: «Указ соответствует логике решений, принятых в отношении ДНР и ЛНР, а ранее Абхазии [и Южной Осетии], основано на культурной и языковой идентичности населения». Еще одним эффектом подписания указа Журавлев назвал увеличение числа российских граждан, а «ведь государство будет обязано их защищать».

Указ, по мнению политолога Константина Калачева, может «уравнять в правах жителей этих областей с россиянами», дать им социальные гарантии и гарантии безопасности, показать, что можно жить «на уровне российских стандартов». Это, по его мнению, эффективный рычаг, который «поможет перетянуть людей на свою сторону».

Затулин отметил, что «есть и другие граждане Украины, которые также нуждаются в таких гарантиях», и указал на город Изюм Харьковской области. Затулин надеется, что «следующие нормативные акты будут связаны с другими территориями, которые находятся под контролем российских войск».

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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