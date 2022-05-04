Гражданам ДНР и ЛНР упростили получение российских паспортов

«Раз ранее все жители Луганской и Донецкой областей имели право на льготное получение паспортов РФ, то получившие гражданство республик тоже должны его иметь», – пояснил «Ведомостям» первый зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству Юрий Синельщиков (КПРФ). Первый зампред думского комитета по делам СНГ Константин Затулин («Единая Россия») сказал «Ведомостям», что указ носит «технический и символический характер» и скорее предназначен для органов правопорядка, в частности МВД, которые занимаются оформлением гражданства, чтобы у тех не возникало формальных проблем. Также указ можно считать и намеком на то, что территории областей могут отличаться от фактических размеров республик, говорит Затулин.