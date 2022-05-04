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Общество

Гражданам ДНР и ЛНР упростили получение российских паспортов

Беженцы могли претендовать на них с 2014 года
Анастасия Курилова Марина Царева
До начала спецоперации к 15 февраля этого года российское гражданство в упрощенном порядке получили 860 000 жителей Донбасса / Андрей Гордеев / Ведомости

Российские паспорта в упрощенном порядке смогут получить граждане Донецкой и Луганской народных республик. Этот статус (граждан ДНР и ЛНР) внесен в нормативные акты указом президента Владимира Путина от 4 мая. Ранее право на получение российских паспортов в упрощенном порядке фактически уже было у жителей Донбасса, но речь шла о гражданах Украины, проживавших на территориях Луганской и Донецкой областей.

Независимость ДНР и ЛНР Россия признала 22 февраля, 24 февраля началась специальная военная операция на Украине. Получение гражданства в упрощенном порядке означает, что на заявителей не распространяется требование о пятилетнем сроке проживания в стране для получения паспортов, им не надо подтверждать доход и уровень владения русским языком.

Поправки 4 мая были внесены в указы от 2019 г. «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке» и «Об отдельных категориях иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке». Второй указ, в частности, говорит о льготе для беженцев, получивших в России соответствующее удостоверение, временное убежище, разрешение на временное проживание или вид на жительство.

По данным Минобороны на 3 мая, с территорий ДНР и ЛНР и Украины с 18 февраля в Россию приехал 1 103 701 человек. У 608 000 были паспорта ДНР и ЛНР, уточняет агентство ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Раз ранее все жители Луганской и Донецкой областей имели право на льготное получение паспортов РФ, то получившие гражданство республик тоже должны его иметь», – пояснил «Ведомостям» первый зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству Юрий Синельщиков (КПРФ). Первый зампред думского комитета по делам СНГ Константин Затулин («Единая Россия») сказал «Ведомостям», что указ носит «технический и символический характер» и скорее предназначен для органов правопорядка, в частности МВД, которые занимаются оформлением гражданства, чтобы у тех не возникало формальных проблем. Также указ можно считать и намеком на то, что территории областей могут отличаться от фактических размеров республик, говорит Затулин.

В правозащитной организации «Гражданское содействие» (внесена Минюстом в реестр НКО-иноагентов) сообщили «Ведомостям», что беженцы из Донбасса получают гражданство РФ в упрощенном порядке с 2014 г. «Те, кто прибыл оттуда в Россию в этом году, должны вначале получить статус беженца или временное убежище – а с этим еще есть затруднения – и уже после этого получают право подавать такое заявление», – сказал представитель организации. Он добавил, что если у кого-то ранее и возникали проблемы, то индивидуального характера.

До начала спецоперации к 15 февраля этого года российское гражданство в упрощенном порядке получили 860 000 жителей Донбасса, сообщил первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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