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Политика

В Запорожской области замедлили работу Google

Ведомости

В Запорожской области замедлена работа поисковой системы Google, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пророссийские власти региона.

Как заявил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов, работу поисковика замедлили, пока компания не «возьмется за ум». Ранее, уточнил он, в Запорожской области заблокировали YouTube и Twitter, а также Facebook и Instagram (принадлежат Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России).

«Работа поисковой системы Google замедлена, и если они не возьмутся за ум и продолжат придерживаться политики дезинформации и пропаганды насилия, а также расчеловечивания жителей освобожденной территории, их ждет аналогичная участь — блокировка», — сказал Рогов.

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Ранее на этой неделе власти Донецкой народной республики (ДНР) приняли решение заблокировать Google на территории республики ради «безопасности и всесторонней защиты населения Донбасса». Глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале сообщил, что Украина и западные страны оказывают давление на республику, а Google выступает главной платформой, которая ответственна за «травлю русских» и дезинформацию в интернете. Он не исключил снятия блокировки в будущем, заявив, что это возможно при условии, что Google «перестанет проводить свою преступную политику и вернется в русло закона, морали и здравого смысла».

C обвинениями в «пропаганде терроризма и экстремизма» в адрес Google выступил также глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник. Он говорил, что корпорация не обращает внимания даже на штрафы и решения суда. По словам Пасечника, в республике смогут прожить и без Google. 

Запорожская и Херсонская области Украины находятся под контролем российских военных. Весной пророссийские власти этих регионов заявили о планах войти в состав России. В июле ранее занимавший пост первого вице-губернатора Вологодской области Антон Кольцов возглавил правительство Запорожской области.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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