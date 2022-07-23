В Запорожской области замедлили работу Google
В Запорожской области замедлена работа поисковой системы Google, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пророссийские власти региона.
Как заявил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов, работу поисковика замедлили, пока компания не «возьмется за ум». Ранее, уточнил он, в Запорожской области заблокировали YouTube и Twitter, а также Facebook и Instagram (принадлежат Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России).
«Работа поисковой системы Google замедлена, и если они не возьмутся за ум и продолжат придерживаться политики дезинформации и пропаганды насилия, а также расчеловечивания жителей освобожденной территории, их ждет аналогичная участь — блокировка», — сказал Рогов.
Ранее на этой неделе власти Донецкой народной республики (ДНР) приняли решение заблокировать Google на территории республики ради «безопасности и всесторонней защиты населения Донбасса». Глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале сообщил, что Украина и западные страны оказывают давление на республику, а Google выступает главной платформой, которая ответственна за «травлю русских» и дезинформацию в интернете. Он не исключил снятия блокировки в будущем, заявив, что это возможно при условии, что Google «перестанет проводить свою преступную политику и вернется в русло закона, морали и здравого смысла».
C обвинениями в «пропаганде терроризма и экстремизма» в адрес Google выступил также глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник. Он говорил, что корпорация не обращает внимания даже на штрафы и решения суда. По словам Пасечника, в республике смогут прожить и без Google.
Запорожская и Херсонская области Украины находятся под контролем российских военных. Весной пророссийские власти этих регионов заявили о планах войти в состав России. В июле ранее занимавший пост первого вице-губернатора Вологодской области Антон Кольцов возглавил правительство Запорожской области.