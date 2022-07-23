В Запорожской области замедлили работу Google

Ранее на этой неделе власти Донецкой народной республики (ДНР) приняли решение заблокировать Google на территории республики ради «безопасности и всесторонней защиты населения Донбасса». Глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале сообщил, что Украина и западные страны оказывают давление на республику, а Google выступает главной платформой, которая ответственна за «травлю русских» и дезинформацию в интернете. Он не исключил снятия блокировки в будущем, заявив, что это возможно при условии, что Google «перестанет проводить свою преступную политику и вернется в русло закона, морали и здравого смысла».