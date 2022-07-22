Роскомнадзор разблокировал сайт браузера Tor

«Роскомнадзор, конечно, неприлично сильно затянул с разблокировкой сайта, потому что решение о блокировке было отменено ещё 19 мая, и с тех пор основание для нахождения сайта The Tor Project в реестре запрещенной информации отсутствовало», — рассказала Абашина.