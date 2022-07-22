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Роскомнадзор разблокировал сайт браузера Tor

Ведомости

Роскомнадзор исполнил решение Саратовского областного суда и разблокировал сайт браузера Tor на территории России, сообщает «Роскомсвобода» со ссылкой на адвоката Екатерину Абашину, которая представляла интересы The Tor Project в суде. 

«Роскомнадзор, конечно, неприлично сильно затянул с разблокировкой сайта, потому что решение о блокировке было отменено ещё 19 мая, и с тех пор основание для нахождения сайта The Tor Project в реестре запрещенной информации отсутствовало», — рассказала Абашина.

По словам адвоката, они отправляли отдельное уведомление о необходимости разблокировки сайта несмотря на то, что Роскомнадзор участвовал в процессе дела. Только через месяц, уточняет она, регулятор отправил ответ о скорой разблокировке сайта. 

Роскомнадзор заблокировал основной сайт браузера Tor 8 декабря 2021 г. 19 мая стало известно, что Саратовский областной суд отменил решение от 2017 г. об ограничении доступа к браузеру. Тогда дело было направлено на новое рассмотрение. 

31 мая Роскомнадзор потребовал от американской компании Google удалить из магазина Google Play приложение Tor Browser, при этом сославшись на решение Саратовского суда.

Браузер Tor позволяет шифровать трафик, в результате чего отслеживать запросы пользователей становится невозможно. Разработчиком Tor является американская некоммерческая организация Tor Project. Сайт браузера попал в реестр запрещенных Роскомнадзором по причине того, что размещенная на сайте информация, как отмечал регулятор, «обеспечивает работу средств, предоставляющих доступ к противоправному контенту».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных