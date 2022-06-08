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Пророссийские власти Запорожья заявили о планах войти в состав России до конца года

Ведомости

Референдум по вхождению Запорожской области Украины в состав России состоится в 2022 г., такое решение уже принято, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на члена главного совета военно-гражданской администрации региона Владимира Рогова.

«Принято консолидированное решение начать подготовку к проведению референдума в Запорожской области по вхождению в состав России. Референдум пройдет в текущем году. Подготовка займет несколько месяцев. Формулировка вопросов предстоящего референдума будет представлена в ближайшее время», — рассказал Рогов.

По его словам, большинство жителей области хотят «побыстрее вернуться в родную гавань и стать частью большой России». Чем раньше пройдет референдум, тем лучше будет для региона и его жителей, добавил Рогов.

Запорожская и Херсонская области Украины находятся под контролем российских военных. В мае пророссийские власти этих регионов заявили о планах войти в состав России. Замглавы временной администрации Херсона Кирилл Стремоусов ранее сообщил, что регион примет решение о вступлении в состав России, вероятно, к 2023 г.

Накануне глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что рассчитывает на референдумы в ДНР, ЛНР и Херсонской области в июле. Он отметил, что ни у кого нет сомнений, что Запорожская область, ДНР и ЛНР также будут в составе России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что жители этих регионов должны сами решать свою судьбу. Он отметил, что в нынешней ситуации вряд ли удастся провести референдумы в ДНР и ЛНР, потому что ВСУ обстреливают территории республик.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных