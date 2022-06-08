Пророссийские власти Запорожья заявили о планах войти в состав России до конца года

Накануне глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что рассчитывает на референдумы в ДНР, ЛНР и Херсонской области в июле. Он отметил, что ни у кого нет сомнений, что Запорожская область, ДНР и ЛНР также будут в составе России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что жители этих регионов должны сами решать свою судьбу. Он отметил, что в нынешней ситуации вряд ли удастся провести референдумы в ДНР и ЛНР, потому что ВСУ обстреливают территории республик.