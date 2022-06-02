Песков оценил возможность проведения референдума в Донбассе

«Разумеется, когда безопасность полностью не обеспечена — а мы видим, что продолжаются удары украинских военных и украинских националистов по гражданским целям на этих территориях — конечно, в этих условиях вряд ли можно говорить. Для этого нужно а) желание и решение самих людей и б) необходимо создать условия», — пояснил Песков. Он отметил, что жители Донбасса должны сами решать свою судьбу.