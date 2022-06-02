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Песков оценил возможность проведения референдума в Донбассе

Ведомости

Референдум о вхождении ДНР и ЛНР в состав России вряд ли можно провести в нынешних условиях, потому что ВСУ наносят удары по республикам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Разумеется, когда безопасность полностью не обеспечена — а мы видим, что продолжаются удары украинских военных и украинских националистов по гражданским целям на этих территориях — конечно, в этих условиях вряд ли можно говорить. Для этого нужно а) желание и решение самих людей и б) необходимо создать условия», — пояснил Песков. Он отметил, что жители Донбасса должны сами решать свою судьбу.

Накануне глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что рассчитывает на референдумы в ДНР, ЛНР и Херсонской области в июле. Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак первым из российских официальных лиц прямо заявил о возможном присоединении Херсонской области к России. Он отметил, что ни у кого нет сомнений, что Запорожская область, ДНР и ЛНР также будут в составе России.

Замглавы временной администрации Херсона Кирилл Стремоусов 11 мая сообщил, что регион намерен обратиться к Владимиру Путину с просьбой о включении в состав России. В интервью Reuters 29 мая он уточнил, что такое решение, вероятно, примут к 2023 г.

Ранее по теме: В России заявили о предстоящем присоединении ДНР, ЛНР и Херсонской области

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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