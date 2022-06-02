Песков оценил возможность проведения референдума в Донбассе
Референдум о вхождении ДНР и ЛНР в состав России вряд ли можно провести в нынешних условиях, потому что ВСУ наносят удары по республикам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Разумеется, когда безопасность полностью не обеспечена — а мы видим, что продолжаются удары украинских военных и украинских националистов по гражданским целям на этих территориях — конечно, в этих условиях вряд ли можно говорить. Для этого нужно а) желание и решение самих людей и б) необходимо создать условия», — пояснил Песков. Он отметил, что жители Донбасса должны сами решать свою судьбу.
Накануне глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что рассчитывает на референдумы в ДНР, ЛНР и Херсонской области в июле. Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак первым из российских официальных лиц прямо заявил о возможном присоединении Херсонской области к России. Он отметил, что ни у кого нет сомнений, что Запорожская область, ДНР и ЛНР также будут в составе России.
Замглавы временной администрации Херсона Кирилл Стремоусов 11 мая сообщил, что регион намерен обратиться к Владимиру Путину с просьбой о включении в состав России. В интервью Reuters 29 мая он уточнил, что такое решение, вероятно, примут к 2023 г.