В России заявили о предстоящем присоединении ДНР, ЛНР и Херсонской области

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) сообщил РИА «Новости» 1 июня, что рассчитывает на референдумы в ЛНР, ДНР и Херсонской области «уже в июле». «Не исключаю что это может произойти уже в июле, не буду предсказывать, где это будет происходить, но предполагаю, что освобожденные территории проведут референдум более или менее одновременно. Это было бы логично», – сообщил он.