В России заявили о предстоящем присоединении ДНР, ЛНР и Херсонской области

В России заявили о предстоящем присоединении ДНР, ЛНР и Херсонской областиПосле этого их могут объединить в федеральный округ, допускают эксперты
Секретарь генсовета «Единой России», первый зампред Совета Федерации Андрей Турчак первым из российских официальных лиц прямо заявил о возможном присоединения к России Херсонской области. «Решение должны принимать сами жители [этой территории], и я уверен, что они его примут. Поэтому у меня сомнений в том, что этот регион будет в составе Российской Федерации, нет никаких», – сказал Турчак в интервью РИА «Новости» 1 июня.
То же самое касается Запорожья, а также территорий ДНР и ЛНР в границах Луганской и Донецкой областей Украины, независимость которых Москва признает с 21 февраля. «По освобожденным территориям Донецкой и Луганской республик, могу вас заверить, ни у кого сомнений нет вообще, от слова "совсем" [в том, что они выскажутся за присоединение]», – уверен Турчак.
Позицию Турчака поддержали в Кремле.
«Мы неоднократно говорили, что люди сами должны выбирать свое будущее, и как раз жители двух государств – ЛНР и ДНР – и жители территорий, я имею в виду Херсонщина, Запорожье, должны принимать решение о своем будущем», – сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он не сомневается, что «они примут самое лучшее решение».
И Херсонскую, и часть Запорожской области Украины российские войска взяли под контроль в ходе специальной военной операции, начатой 24 февраля, следует из сообщений Минобороны. В регионах уже сформированы временные администрации, которые поддерживают Москву, а не Киев.
Провести референдум нужно в тот момент, когда «к этому будет готова ситуация, как только прекратятся обстрелы, и появится зона безопасности [между этими территориями и Украиной]», говорит Турчак.
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) сообщил РИА «Новости» 1 июня, что рассчитывает на референдумы в ЛНР, ДНР и Херсонской области «уже в июле». «Не исключаю что это может произойти уже в июле, не буду предсказывать, где это будет происходить, но предполагаю, что освобожденные территории проведут референдум более или менее одновременно. Это было бы логично», – сообщил он.
Сенатор от присоединенного к России в 2014 г. Крыма Сергей Цеков заявил вслед за Слуцким, что допускает проведение референдума в более поздние сроки: «В течение года».
Заявления о том, что территория РФ может быть расширена, если так захотят жители республик, а также отдельных областей, которые затронула специальная военная операция, звучат последний месяц. Еще 6 мая Турчак заверил жителей Херсонской области, что «Россия здесь навсегда», но в вопросе статуса региона он предложил «не забегать вперед» и напомнил, что статус определяют жители.
12 мая спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко говорила, что Россия «поддержит любое решение», которое примут жители Херсонской области. 16 мая вице-премьер Марат Хуснуллин, который со стороны правительства занимается вопросами восстановления территорий, заявил, что Херсонская область «займет достойное место в российской семье», но прямо о присоединении не говорил.
Замглавы временной администрации Херсона Кирилл Стремоусов 11 мая говорил, что регион намерен обратиться к Владимиру Путину с просьбой о включении в состав России: «Город Херсон – это Россия, никаких ХНР на территории Херсонской области создаваться не будет». 29 мая в интервью Reuters он уточнил, что решение об этом, вероятно, примут «к следующему году».
Что дальше
По федеральному конституционному закону «О порядке принятия в РФ и образования в ее составе нового субъекта РФ» новым субъектом России может стать иностранное государство или его часть «по взаимному согласию РФ и данного иностранного государства в соответствии с международным договором».
После референдума о независимости и подписания договора о вхождении Крыма в состав России в 2014 г. был создан Крымский федеральный округ (КФО). В его состав вошли Крым и Севастополь.
Тогда же было создано полномочное представительство президента в КФО, его возглавлял Олег Белавенцев, который до назначения был генеральным директором ОАО «Славянка», занимавшегося управлением жилфонда Минобороны.
В 2016 г. КФО упразднили, Крым и Севастополь вошли в состав Южного федерального округа, бессменным полпредом которого с 2008 г. является бывший генпрокурор Владимир Устинов. Тогда объединение округов объясняли тем, что процесс интеграции Крыма в Россию завершен.
Депутат Госдумы, бывший замначальника управления президента по внутренней политике Леонид Ивлев вспоминает, что полпредство было создано решением президента после проведения референдума на полуострове. «На этапе вхождения Крыма в правовую и экономическую систему России отдельное полпредство было необходимо», – сказал «Ведомостям» Ивлев.
22 апреля еще один крымский депутат Госдумы Дмитрий Белик заявил, что после завершения спецоперации Крымский федеральный округ может быть восстановлен для интеграции в Россию южных регионов Украины. Ивлев считает, что пока рано гадать, будет ли создан федеральный округ, объединяющий ДНР, ЛНР и Херсонскую область.
«Ведомости» писали, что первый замруководителя администрации президента (АП) Сергей Кириенко, отвечающий за работу внутриполитического блока, стал куратором отношений с Луганской и Донецкой народными республиками вместо замруководителя АП Дмитрия Козака. После этого за работу с ЛНР и ДНР стало отвечать не управление по приграничному сотрудничеству, за которое отвечает Козак, а управление президента по внутренней политике (УВП).
Политолог Александр Немцев считает, что после окончания военной спецоперации может быть создан как отдельный федеральный округ, так и общий с Крымом. «Уже сейчас встает вопрос – вот есть [глава временной администрации Херсонской области Владимир] Сальдо, есть ребята в ДНР, ЛНР. А кто над ними, кто старше [в системе российской власти]?», – говорит он.
Как писал РБК 27 апреля, в структуре новый департамент для взаимодействия с ЛНР и ДНР создается в УВП. Именно УВП, по словам федерального чиновника, сейчас участвует в том числе в распределении кураторства «освобожденных территорий», прорабатывается и вопрос с созданием полпредства.
Немцев считает, что название округа может быть не «Крымский», а, например, «Новороссийский», могут быть и иные варианты. Кроме того, вслед за созданием нового федерального округа будут подняты иные политические вопросы, к примеру, кто будет полпредом и где будет его столица, отмечает политолог.