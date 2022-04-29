Кириенко провел первое совещание по вопросу восстановления территорий Донбасса

Система взаимодействия между депутатами и другими официальными лицами на «освобожденных территориях» выстраивается уже сейчас, заявил 28 апреля на круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Игорь Кастюкевич. «К нам уже относятся не как к политикам, которых по телевизору показывают, а как к тем, кто реально оказывает помощь», – констатировал он. Президиум генсовета «Единой России» 28 апреля принял решение создать специальный штаб по гуманитарному сотрудничеству для координации работы с Донбассом, которая коснется как логистики, так и гармонизации законодательства ДНР, ЛНР и России.