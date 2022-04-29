Кириенко провел первое совещание по вопросу восстановления территорий Донбасса

Кириенко провел первое совещание по вопросу восстановления территорий ДонбассаВнутриполитический блок Кремля начал работу на украинском направлении
28 апреля первый замруководителя администрации президента (АП) Сергей Кириенко, курирующий в Кремле внутреннюю политику, провел по видеоконференцсвязи совещание с губернаторами о поддержке Донбасса, рассказали «Ведомостям» два собеседника, близких к АП. Подготовку мероприятия подтвердил 27 апреля «Ведомостям» сам Кириенко, но не сказал, что именно на нем будет обсуждаться.
Совещание с Кириенко официально было посвящено вопросам «социально-экономического развития и общественно-политической ситуации» в регионах, сказал «Ведомостям» один из источников, близких к АП. В нем приняли участие и губернаторы, и их заместители, курирующие внутреннюю политику, говорит участник мероприятия. «Мы, конечно, ждали, что можем получить какой-то ориентир по выборам, поскольку заранее о теме разговора нас не предупредили, – сказал этот собеседник «Ведомостей». – Но в итоге разговор – весьма емко – прошел на другую тему».
В частности, Кириенко заявил о необходимости гуманитарной поддержки территорий, которые затронула спецоперация на Украине. Гуманитарная помощь, а точнее, восстановление разрушенного хозяйства в Донбассе, как говорит один из участников совещания, стала одной из основных тем совещания с куратором внутриполитического блока Кремля. Регионы попросили помочь со специалистами в разных отраслях, которые бы могли помочь восстанавливать Донбасс, добавляет собеседник «Ведомостей».
По словам близкого к АП источника, речь, в его понимании, фактически о «шефстве» над пострадавшими от конфликта с Украиной территориями: «О направлении туда людей и необходимых материалов для восстановления инфраструктуры». Это требование пока адресовано не всем регионам, заметил этот собеседник «Ведомостей»: «Из разговора следовало, что в эту работу включатся порядка 20 ближайших территорий, их на общем собрании не называли, но условную Сибирь пока не задействуют».
При этом, уточнил участник совещания, Кириенко попросил не создавать «ложных завышенных ожиданий» по поводу итогов военной спецоперации. «Она идет постепенно, по плану, и главная задача – минимизировать потери», – пояснил он позицию АП.
Как отмечает близкий к АП источник «Ведомостей», это первое совещание Кириенко с губернаторами, после того как он стал куратором отношений с ДНР и ЛНР. О том, что теперь у кремлевского куратора внутренней политики появились новые полномочия, 27 апреля сообщил РБК.
Это подтверждал источник «Ведомостей» в АП и два человека, близких к Старой площади. Структурно закрепить изменение полномочий может появление в управлении президента по внутренней политике нового департамента, говорит источник в АП. Основными целями его будут восстановление хозяйственной деятельности Донбасса, гармонизация законодательства ДНР и ЛНР с российским, а также работа с органами власти на территориях.
Сейчас это направление де-юре курирует замруководителя АП Дмитрий Козак, в его подчинении находится управление президента по приграничному сотрудничеству.
«Не могу ничего прокомментировать, – говорил 27 апреля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. – Пока никаких формальных поправок в распределение обязанностей не вносилось».
Система взаимодействия между депутатами и другими официальными лицами на «освобожденных территориях» выстраивается уже сейчас, заявил 28 апреля на круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Игорь Кастюкевич. «К нам уже относятся не как к политикам, которых по телевизору показывают, а как к тем, кто реально оказывает помощь», – констатировал он. Президиум генсовета «Единой России» 28 апреля принял решение создать специальный штаб по гуманитарному сотрудничеству для координации работы с Донбассом, которая коснется как логистики, так и гармонизации законодательства ДНР, ЛНР и России.
Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак 24 марта писал у себя в Telegram-канале, что, как только закончится спецоперация, «в Мариуполь зайдут наши строители»: «Все навалимся. Восстановим и дома, и предприятия, и порт, и школы с садиками». На круглом столе ЭИСИ политолог Александр Асафов заявил, что из 14 российских партий, которые имеют право участвовать в выборах, девять активно занимаются гуманитарным направлением: «Сбором помощи, помощь беженцам, непосредственно работа на освобожденных территориях».