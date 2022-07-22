Глава ДНР сообщил о блокировке Google на территории республики

Ранее с обвинениями в «пропаганде терроризма и экстремизма» в адрес Google выступил глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник. Он отметил, что корпорация не обращает внимания даже на штрафы и решения суда. Пасечник добавил, что в республике смогут прожить и без Google. Глава ЛНР не уточнил, означает ли это блокировку сервисов компании в регионе. «Исправятся, начнут уважать людей — подумаем о возвращении», — заключил он.