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Глава ДНР сообщил о блокировке Google на территории республики

Ведомости

Власти Донецкой народной республики (ДНР) приняли решение заблокировать Google на территории республики. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

«Нами принято решение о блокировании Google на территории ДНР. Так поступают в любом обществе с преступниками: их изолируют от других людей», — заявил Пушилин.

Он отметил, что такое решение было принято ради «безопасности и всесторонней защиты населения Донбасса». Пушилин подчеркнул, что Украина и западные страны оказывают давление на республику. «Цель этого давления – запугать жителей Донецкой Народной Республики, сломить их дух», — написал он. По словам Пушилина, Google выступает главной платформой, которая ответственна за «травлю русских» и дезинформацию в интернете.

При этом глава ДНР не исключает снятия блокировки в будущем. Это возможно при условии, что Google «перестанет проводить свою преступную политику и вернется в русло закона, морали и здравого смысла».

Ранее с обвинениями в «пропаганде терроризма и экстремизма» в адрес Google выступил глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник. Он отметил, что корпорация не обращает внимания даже на штрафы и решения суда. Пасечник добавил, что в республике смогут прожить и без Google. Глава ЛНР не уточнил, означает ли это блокировку сервисов компании в регионе. «Исправятся, начнут уважать людей — подумаем о возвращении», — заключил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных