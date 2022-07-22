Глава ДНР сообщил о блокировке Google на территории республики
Власти Донецкой народной республики (ДНР) приняли решение заблокировать Google на территории республики. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.
«Нами принято решение о блокировании Google на территории ДНР. Так поступают в любом обществе с преступниками: их изолируют от других людей», — заявил Пушилин.
Он отметил, что такое решение было принято ради «безопасности и всесторонней защиты населения Донбасса». Пушилин подчеркнул, что Украина и западные страны оказывают давление на республику. «Цель этого давления – запугать жителей Донецкой Народной Республики, сломить их дух», — написал он. По словам Пушилина, Google выступает главной платформой, которая ответственна за «травлю русских» и дезинформацию в интернете.
При этом глава ДНР не исключает снятия блокировки в будущем. Это возможно при условии, что Google «перестанет проводить свою преступную политику и вернется в русло закона, морали и здравого смысла».
Ранее с обвинениями в «пропаганде терроризма и экстремизма» в адрес Google выступил глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник. Он отметил, что корпорация не обращает внимания даже на штрафы и решения суда. Пасечник добавил, что в республике смогут прожить и без Google. Глава ЛНР не уточнил, означает ли это блокировку сервисов компании в регионе. «Исправятся, начнут уважать людей — подумаем о возвращении», — заключил он.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса