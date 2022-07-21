Глава ЛНР обвинил Google в «пропаганде терроризма и экстремизма»

«Главным оружием, к сожалению, становится Google: количество фейков и экстремистских материалов здесь только увеличивается», — подчеркнул глава ЛНР. Он добавил, что корпорация не обращает внимание даже на штрафы и решения суда. Пасечник считает, в республике смогут прожить и без Google. «Исправятся, начнут уважать людей — подумаем о возвращении», — заключил он. При этом глава ЛНР не уточнил, означает ли это блокировку сервисов американской компании на территории республики.