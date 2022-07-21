Глава ЛНР обвинил Google в «пропаганде терроризма и экстремизма»
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник обвинил Google в «пропаганде терроризма и экстремизма». По его словам, компания «ни во что не ставит» пользователей из ЛНР.
В своем Telegram-канале Пасечник поделился мнением о фейках и дезинформации в период спецоперации. Он отметил, что война связана не только с оружием, но и с большим количеством недостоверной информации. По его словам, западные интернет-платформы являются «информационными ракетными системами залпового огня».
«Главным оружием, к сожалению, становится Google: количество фейков и экстремистских материалов здесь только увеличивается», — подчеркнул глава ЛНР. Он добавил, что корпорация не обращает внимание даже на штрафы и решения суда. Пасечник считает, в республике смогут прожить и без Google. «Исправятся, начнут уважать людей — подумаем о возвращении», — заключил он. При этом глава ЛНР не уточнил, означает ли это блокировку сервисов американской компании на территории республики.
18 июля мировой суд Таганского района Москвы наложил на Google рекордный штраф в размере 21 млрд руб. Компанию привлекли к ответственности за повторное неудаление материалов о ходе спецоперации России на Украине на YouTube, которые власти посчитали недостоверными. В декабре 2021 года этот же суд постановил взыскать с корпорации в России порядка 7,2 млрд руб. штрафа. Причина также заключалась в отказе компании удалять запрещенную в России информацию.
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