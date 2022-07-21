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Глава ЛНР обвинил Google в «пропаганде терроризма и экстремизма»

Ведомости

Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник обвинил Google в «пропаганде терроризма и экстремизма». По его словам, компания «ни во что не ставит» пользователей из ЛНР. 

В своем Telegram-канале Пасечник поделился мнением о фейках и дезинформации в период спецоперации. Он отметил, что война связана не только с оружием, но и с большим количеством недостоверной информации. По его словам, западные интернет-платформы являются «информационными ракетными системами залпового огня».

«Главным оружием, к сожалению, становится Google: количество фейков и экстремистских материалов здесь только увеличивается», — подчеркнул глава ЛНР. Он добавил, что корпорация не обращает внимание даже на штрафы и решения суда. Пасечник считает, в республике смогут прожить и без Google. «Исправятся, начнут уважать людей — подумаем о возвращении», — заключил он. При этом глава ЛНР не уточнил, означает ли это блокировку сервисов американской компании на территории республики. 

18 июля мировой суд Таганского района Москвы наложил на Google рекордный штраф в размере 21 млрд руб. Компанию привлекли к ответственности за повторное неудаление материалов о ходе спецоперации России на Украине на YouTube, которые власти посчитали недостоверными. В декабре 2021 года этот же суд постановил взыскать с корпорации в России порядка 7,2 млрд руб. штрафа. Причина также заключалась в отказе компании удалять запрещенную в России информацию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных