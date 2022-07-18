Суд наложил рекордный штраф в 21 млрд рублей на Google в России

«Выручка Google в России в 2021 г. может быть на 30% больше выручки за 2020 г., по которой рассчитывался оборотный штраф для компании в первом деле. Таков средний рост интернет-рынка в России в 2021 г.: хорошо себя чувствовал рынок интернет-рекламы, а также облачных решений, а эти сегменты до последнего времени оставались одними из основных для Google в России», – рассказал «Ведомостям» Карен Казарян, главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК).