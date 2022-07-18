Суд наложил рекордный штраф в 21 млрд рублей на Google в России

Суд наложил рекордный штраф в 21 млрд рублей на Google в РоссииНо взыскать эти деньги может быть проблематично, считают опрошенные «Ведомостями» юристы
Мировой суд Таганского района Москвы постановил взыскать с американской корпорации Google 21 млрд руб. в виде оборотного штрафа, сообщила пресс-служба Таганского районного суда Москвы. «Ведомости» направили запрос в пресс-службу Google.
«Постановлением мирового судьи судебного участка № 422 Таганского района города Москвы GOOGLE LLC признан виновным в совершении административного правонарушения (...) и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 21 077 392 317 руб. 80 коп.», – сообщила «Ведомостям» пресс-секретарь Таганского районного суда Зульфия Гуринчук.
Часть 5 статьи 13.41, по которой суд вынес решение о штрафе для Google, касается повторного неудаления запрещенной в России информации. Для юрлиц она предполагает ответственность в виде оборотного штрафа на сумму от 1/20 до 1/10 дохода штрафуемого лица за предшествующий год.
Если решение мирового суда устоит в апелляции, это будет уже второй оборотный штраф для Google в России за последний год. В декабре 2021 г. этот же суд постановил взыскать с корпорации в России порядка 7,2 млрд руб. штрафа. В дальнейшем Google оспаривал это решение, но оно осталось в силе в апелляционной инстанции. Этот штраф был полностью взыскан с Google, отмечал ранее Роскомнадзор.
В июне Роскомнадзор сообщил о составлении нового протокола по той же статье в отношении американской корпорации. В этот раз ее привлекли к ответственности за повторное неудаление материалов на YouTube, в которых власти выявили «недостоверную информацию о ходе специальной военной операции на Украине, дискредитирующую Вооруженные силы Российской Федерации», а также пропаганду экстремизма, инструкции по изготовлению взрывчатых веществ и призывы к участию в несанкционированных акциях, направленные в адрес несовершеннолетних, отмечала тогда пресс-служба Роскомнадзора.
«Выручка Google в России в 2021 г. может быть на 30% больше выручки за 2020 г., по которой рассчитывался оборотный штраф для компании в первом деле. Таков средний рост интернет-рынка в России в 2021 г.: хорошо себя чувствовал рынок интернет-рекламы, а также облачных решений, а эти сегменты до последнего времени оставались одними из основных для Google в России», – рассказал «Ведомостям» Карен Казарян, главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК).
В то же время взыскать этот оборотный штраф может быть затруднительно, отмечают опрошенные «Ведомостями» юристы.
«Оно (дело Google. – «Ведомости») явно должно иметь для государства большее политическое значение, чем другие дела по этой статье», – обращает внимание Глеб Ситников, партнер адвокатского бюро «Юрлов и партнеры». По его словам, речь в таком деле может идти и о максимальном штрафе для корпорации.
Кроме того, сложность может представлять факт местонахождения имущества американской корпорации. «Если у оштрафованного лица нет достаточного по стоимости имущества на территории РФ, то фактическое взыскание может вообще не произойти. Суд в США или Европе не приведет в исполнение подобное решение», – отметил Ситников.
«Исполнение решения о взыскании штрафа может затянуться на неопределенно долгий срок», – добавил Сергей Водолагин, управляющий партнер юридической фирмы «Вестсайд». По его словам, этому способствуют такие факторы, как расположение штаб-квартиры компании за пределами России, а также бизнес, основанный на информационных технологиях, который не требует иметь в России сколько-нибудь существенные активы.
«Теоретически можно предположить, что взыскание может быть обращено на имущество иностранной корпорации, находящееся в одной из немногочисленных стран, признающих решения российских государственных судов, но и в этом случае задержки могут быть весьма существенными, а при умелой защите такие решения могут оказаться практически неисполнимыми», – высказался юрист.