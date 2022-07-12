МТС разрабатывает свой аналог Apple Pay и Google Pay

МТС разрабатывает свой аналог Apple Pay и Google PayОператор планирует представить его уже в IV квартале 2022 года
О работе МТС над новым сервисом «МТС Pay» «Ведомостям» рассказал первый вице-президент по технологиям МТС Павел Воронин. По его словам, оператор разрабатывает это платежное решение в партнерстве с «МТС банком», а также с Национальной системой платежных карт (НСПК). «Ведомости» направили запрос в НСПК.
Компания рассчитывает создать «бесшовный сервис, который был у пользователей Google Pay и Apple Pay», объясняет Воронин. «МТС Pay» будет представлять собой экосистему платежей, включающую бесконтактную оплату (NFC, QR-код, Face ID), оплату покупок с баланса мобильного телефона, а также пополнение счета телефона и др., рассказал он. Пользоваться сервисом смогут клиенты любых банков и абоненты всех операторов, скачав приложение сервиса и зарегистрировавшись в системе «МТС ID». Для получения «MTC ID» не требуется быть абонентом МТС, подчеркнул представитель оператора.