МТС разрабатывает свой аналог Apple Pay и Google Pay

Компания рассчитывает создать «бесшовный сервис, который был у пользователей Google Pay и Apple Pay», объясняет Воронин. «МТС Pay» будет представлять собой экосистему платежей, включающую бесконтактную оплату (NFC, QR-код, Face ID), оплату покупок с баланса мобильного телефона, а также пополнение счета телефона и др., рассказал он. Пользоваться сервисом смогут клиенты любых банков и абоненты всех операторов, скачав приложение сервиса и зарегистрировавшись в системе «МТС ID». Для получения «MTC ID» не требуется быть абонентом МТС, подчеркнул представитель оператора.