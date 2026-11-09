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Набиуллина: значительную часть замороженных активов россиян удалось вернуть

Ведомости
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Значительную часть замороженных активов граждан РФ удалось вернуть. Об этом в ходе выступления в Госдуме заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

«Тема замороженных активов остается в поле нашего внимания. Значительную часть активов нам удалось теми или иными способами (через замещающие облигации и т. д.) вернуть нашим инвесторам. Мы постоянно работаем и будем продолжать эту работу», – сказала она (цитата по ТАСС).

Деталей данной работы глава ЦБ не раскрыла, обосновав это «чувствительностью темы».

15 октября США предложили Европе разморозить часть российских средств, заблокированных с 2022 г., и передать их под контроль Вашингтона. Данные действия должны способствовать возвращению к мирным переговорам по Украине. Инициатива прозвучала в ходе встречи переговорщиков американского лидера Дональда Трампа с представителями Украины, Франции, Германии, Великобритании, Евросоюза и НАТО. Европа данное предложение отвергла.

6 ноября Апелляционный суд Хельсинки приостановил введение новых ограничительных мер в отношении российских государственных активов в Финляндии. Исполнительные действия остановлены до рассмотрения апелляционной жалобы или вынесения отдельного распоряжения. При этом ранее введенные ограничения на российские активы продолжают действовать.

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