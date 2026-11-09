Набиуллина: значительную часть замороженных активов россиян удалось вернуть

«Тема замороженных активов остается в поле нашего внимания. Значительную часть активов нам удалось теми или иными способами (через замещающие облигации и т. д.) вернуть нашим инвесторам. Мы постоянно работаем и будем продолжать эту работу», – сказала она (цитата по ТАСС).