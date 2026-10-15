Вашингтон предложил разморозить часть активов России

13 октября британский и польский министры иностранных дел Эд Милибэнд и Радослав Сикорский заявили, что Европа при участии Великобритании должна принять важные стратегические решения по поводу заблокированных российских активов. Сикорский, отвечая на вопрос о «недостаточных действиях» Евросоюза в отношении замороженных российских активов, отметил, что Польша уже много лет недовольна ситуацией.