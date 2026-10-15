Вашингтон предложил разморозить часть активов России
США предложили Европе разморозить часть российских средств, заблокированных с 2022 г., и передать их под контроль Вашингтона. Цель инициативы – вернуться к мирным переговорам, пишет Financial Times.
В публикации указано, что США предложили странам Европы разморозить часть активов России, заблокированных после начала спецоперации. Их предлагается передать в контролируемую Вашингтоном структуру. Инициатива прозвучала в ходе встречи переговорщиков американского лидера Дональда Трампа с представителями Украины, Франции, Германии, Великобритании, Евросоюза и НАТО. Представители Европы не поддержали эту инициативу.
13 октября британский и польский министры иностранных дел Эд Милибэнд и Радослав Сикорский заявили, что Европа при участии Великобритании должна принять важные стратегические решения по поводу заблокированных российских активов. Сикорский, отвечая на вопрос о «недостаточных действиях» Евросоюза в отношении замороженных российских активов, отметил, что Польша уже много лет недовольна ситуацией.
1 октября пресс-секретарь Дмитрий Песков заявлял, что Бельгия понимает, что Россия будет использовать все юридические средства для преследования тех, кто попытается изъять замороженные на Западе российские активы.