Польша и Великобритания призвали решить вопрос замороженных активов России
Европа при участии Великобритании должна принять важные стратегические решения по поводу заблокированных российских активов. Об этом заявили британский и польский министры иностранных дел Эд Милибэнд и Радослав Сикорский, передает The Guardian.
«Европе предстоит принять важные решения, в том числе и по вопросу российских суверенных активов. Думаю, нам нужно вернуться к этой проблеме. Мы готовы сотрудничать с ЕС по этому вопросу», – заявил Милибэнд.
Сикорский, отвечая на вопрос о «недостаточных действиях» Евросоюза в отношении замороженных российских активов, отметил, что Польша уже много лет недовольна ситуацией.
По словам польского министра, Бельгия обоснованно опасается юридических последствий использования российских активов. В частности, власти страны не хотят самостоятельно нести ответственность в случае судебных исков со стороны России. «Мы работаем над тем, чтобы Европейская комиссия нашла правовой инструмент, который частично распределит риски, и я надеюсь, что мы придем к нему как можно скорее», – подчеркнул Сикорский.
1 октября пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что Бельгия понимает, что Россия будет использовать все юридические средства для преследования тех, кто попытается изъять замороженные на Западе российские активы.
22 сентября в Службе внешней разведки (СВР) России сообщили, что в Евросоюзе на экспертном уровне разрабатывают предложения о создании новой структуры, в которую могут перевести замороженные российские активы из Euroclear. По утверждению СВР, руководство ЕС заинтересовано в реализации этой схемы до выборов в ряде европейских стран в 2027 г.