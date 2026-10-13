Польша и Великобритания призвали решить вопрос замороженных активов России

По словам польского министра, Бельгия обоснованно опасается юридических последствий использования российских активов. В частности, власти страны не хотят самостоятельно нести ответственность в случае судебных исков со стороны России. «Мы работаем над тем, чтобы Европейская комиссия нашла правовой инструмент, который частично распределит риски, и я надеюсь, что мы придем к нему как можно скорее», – подчеркнул Сикорский.