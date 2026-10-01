Песков: Брюссель понимает неизбежность преследования за попытки изъять активы РФ
Бельгия понимает, что Россия будет использовать все юридические средства для преследования тех, кто попытается изъять замороженные на Западе российские активы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков «Известиям».
По его словам, власти Бельгии понимают возможные юридические последствия решений об изъятии российских средств. Бельгийская компания Euroclear является депозитарием значительной части замороженных российских активов.
Песков также отметил наличие в Европе, по его словам, «трезвого голоса» в лице представителей Брюсселя.
22 сентября в Службе внешней разведки (СВР) России сообщили, что в Евросоюзе на экспертном уровне разрабатывают предложения о создании новой структуры, в которую могут перевести замороженные российские активы из Euroclear. По утверждению СВР, руководство ЕС заинтересовано в реализации этой схемы до выборов в ряде европейских стран в 2027 г.
11 сентября Еврокомиссия возобновила обсуждение способов использования замороженных российских активов для поддержки Украины. По данным Financial Times, Брюссель изучает юридические механизмы, которые могли бы получить поддержку Бельгии.
17 сентября Банк России сообщил о намерении оспорить в суде ЕС ограничения, касающиеся признания российских судебных решений в отношении активов регулятора. В июле Euroclear Bank обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с просьбой приостановить рассмотрение дела по иску Банка России о взыскании около 200 млрд евро убытков. Ходатайство было подано в рамках рассмотрения апелляционной жалобы Euroclear на решение Арбитражного суда Москвы, который 15 мая полностью удовлетворил требования российского регулятора. Суд постановил взыскать с бельгийского банка убытки в семи валютах на общую сумму порядка 200 млрд евро. Кроме того, бельгийский депозитарий не признал юрисдикцию российского суда.