Песков: Брюссель понимает неизбежность преследования за попытки изъять активы РФ

17 сентября Банк России сообщил о намерении оспорить в суде ЕС ограничения, касающиеся признания российских судебных решений в отношении активов регулятора. В июле Euroclear Bank обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с просьбой приостановить рассмотрение дела по иску Банка России о взыскании около 200 млрд евро убытков. Ходатайство было подано в рамках рассмотрения апелляционной жалобы Euroclear на решение Арбитражного суда Москвы, который 15 мая полностью удовлетворил требования российского регулятора. Суд постановил взыскать с бельгийского банка убытки в семи валютах на общую сумму порядка 200 млрд евро. Кроме того, бельгийский депозитарий не признал юрисдикцию российского суда.