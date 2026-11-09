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Главная / Политика /

Один человек погиб при атаке беспилотников на Ленинградскую область

Антон Потоков
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Женщина погибла в результате падения обломков украинского БПЛА на крышу многоквартирного дома во Всеволожске Ленинградской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

«Остальные жители дома были эвакуированы, для них развернут ПВР. На текущий момент в ПВР остается четыре человека», – написал глава региона.

По его словам, во Всеволожском районе отключилась воздушная линия электропередачи, из-за чего были обесточены населенные пункты Ваганово, Коккорево, Борисово, станция Ладожское Озеро и Грибное. Сейчас электроснабжение полностью восстановлено, уточнил губернатор.

Кроме того, в Киришском районе беспилотник попал по территории предприятия КИНЕФ, в результате чего возник пожар, заявил Дрозденко. Возгорание удалось локализовать, последствия происшествия устраняются.

Также было повреждено оборудование теплоснабжения города Кириши. Оперативные мероприятия позволили восстановить теплоснабжение и выработку электроэнергии. В городе развернули пункт временного размещения,но из-за отсутствия нуждающихся его закрывают.

В ночь на 9 ноября силы ПВО сбили 430 украинских беспилотников самолетного типа над 16 российскими регионами. Атаки были отражены с 20:00 мск 8 ноября до 8:00 мск. Российские военные сбивали БПЛА над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Орловской, Псковской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской областей, Московского региона и Крыма.

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