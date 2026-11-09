Один человек погиб при атаке беспилотников на Ленинградскую область

В ночь на 9 ноября силы ПВО сбили 430 украинских беспилотников самолетного типа над 16 российскими регионами. Атаки были отражены с 20:00 мск 8 ноября до 8:00 мск. Российские военные сбивали БПЛА над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Орловской, Псковской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской областей, Московского региона и Крыма.