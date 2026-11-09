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Главная / Общество /

Мошенники используют схему с подпиской Telegram для хищения аккаунтов

Татьяна Мозолевская
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Мошенники используют схему с подпиской Telegram Premium для хищения аккаунтов, предупредили в МВД РФ.

От имени знакомого пользователя либо с неизвестного аккаунта поступает сообщение о том, что человеку якобы подарили подписку Telegram. В сообщении содержится ссылка или QR-код, ведущие на поддельную страницу авторизации в мессенджере.

Далее пользователю могут предложить ввести номер телефона и код подтверждения. Полученные данные могут позволить злоумышленникам получить доступ к учетной записи, завершить активные сеансы и начать рассылать мошеннические сообщения и ссылки контактам пострадавшего.

В МВД рекомендовали не переходить по ссылкам и не сканировать QR-коды с предложениями бесплатной подписки на Telegram, а также никогда не вводить коды подтверждения на сторонних сайтах, даже если сообщение поступило от знакомого.

8 ноября стало известно, что мошенники применяют новые схемы хищения персональных данных в общественных местах. Одна из угроз исходит от открытых Wi-Fi-сетей: среди них могут оказаться поддельные «двойники». Преступники создают такие точки доступа под названиями, похожими на настоящие, и без пароля. В итоге мошенники перехватывают логины, пароли и платежные данные.

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