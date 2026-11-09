ФСБ: гражданство РФ прекращено у семи уроженцев Центральной Азии и Закавказья
Гражданства лишен, в частности, житель Забайкальского края. По версии спецслужбы, он распространял призывы к противостоянию с сотрудниками правоохранительных органов и неисполнению их законных требований, а также «формировал отношение» к воинской службе среди выходцев из стран ближнего зарубежья.
Житель Тамбовской области, также лишенный гражданства, являлся активным членом диаспоры региона, «вдохновителем и сторонником идей превосходства нации, отстаивания интересов трудовых мигрантов в регионе силовым путем при возникновении конфликтов с местным населением». Также, как утверждают в ФСБ, он разделял экстремистскую идеологию международного общественного движения, запрещенного в РФ.
ФСБ также сообщила о прекращении гражданства двух жителей Хакасии, а также жителей Тверской, Ивановской областей и Пермского края.
29 августа ФСБ заявила, что совместно с МВД России прекратила гражданство России восьми выходцам из Центрально-Азиатского региона и Закавказья, которые создавали угрозу национальной безопасности страны. Тогда среди них был житель Ставропольского края, который среди иностранцев формировал негативное восприятие русской культуры и отрицательное отношение к славянам.