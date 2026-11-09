ФСБ: гражданство РФ прекращено у семи уроженцев Центральной Азии и Закавказья

Гражданства лишен, в частности, житель Забайкальского края. По версии спецслужбы, он распространял призывы к противостоянию с сотрудниками правоохранительных органов и неисполнению их законных требований, а также «формировал отношение» к воинской службе среди выходцев из стран ближнего зарубежья.