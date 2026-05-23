TNSE3 565-0,42%CNY Бирж.10,53+0,91%IMOEX2 625,69-1,45%RTSI1 161,58-2,03%RGBI119,3-0,03%RGBITR784,03+0,06%
Главная / Общество /

МВД за 2,5 года лишило гражданства РФ более 4 500 человек

МВД России с октября 2023 г. лишило гражданства РФ более 4 500 человек. Об этом сообщил начальник управления координации работы по вопросам гражданства департамента по вопросам гражданства миграционной службы министерства Роман Верещагин.

«При этом, хочу подчеркнуть, что такая мера может быть применена исключительно к натурализованным лицам. Граждане нашей страны, ставшие таковыми по рождению, под указанное регулирование не подпадают», – уточнил Верещагин (цитата по ТАСС).

Большинство решений – свыше 3 000 – вынесено по приговорам судов за уголовные преступления. Около 400 человек лишились гражданства за непостановку на воинский учет, порядка 300 – по заключению ФСБ о действиях, угрожающих безопасности страны.

Закон о гражданстве РФ, действующий с 26 октября 2023 г., предусматривает прекращение гражданства за 64 состава преступлений, включая дискредитацию армии, фейки о ВС РФ, диверсии, дезертирство, уклонение от военной службы, а также шпионаж и госизмену.

В мае Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий отказ в выдаче российского гражданства, вида на жительство (ВНЖ) и разрешения на временное проживание иностранцам с неснятой или непогашенной судимостью за тяжкие и особо тяжкие преступления. 

