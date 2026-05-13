Проект о запрете на выдачу гражданства лицам с судимостью прошел первое чтение
Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий отказ в выдаче российского гражданства, вида на жительство (ВНЖ) и разрешения на временное проживание иностранцам с неснятой или непогашенной судимостью за тяжкие и особо тяжкие преступления. Документ опубликован в думской базе.
Речь идет как о преступлениях, совершенных на территории России, так и за ее пределами.
Согласно документу, иностранные граждане старше 14 лет должны будут предоставлять в территориальные органы МВД документ, подтверждающий отсутствие судимости.
В пояснительной записке отмечается, что сейчас обязанность предоставлять такую справку для иностранных граждан законодательством не предусмотрена. Авторы инициативы также указали, что новые нормы не будут иметь обратной силы и не затронут иностранцев, уже получивших ВНЖ или разрешение на временное проживание до вступления закона в силу.
Кроме того, законопроект предусматривает двухлетний переходный период для граждан Украины. В течение этого времени они будут освобождены от обязанности предоставлять справки об отсутствии судимости из-за отказов украинских органов выдавать такие документы для предоставления в российские ведомства.
4 мая правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который кратно повышает госпошлины в миграционной сфере. Законопроект увеличивает госпошлину за прием в гражданство и выход из него с 4200 до 50 000 руб., за выдачу вида на жительство – с 6000 до 30 000 руб. За выдачу разрешения на временное проживание нужно будет внести 15 000 руб, а не 1920 руб., как сейчас. За замену вида на жительство – 6000 руб., за выдачу разрешения на временное проживание из-за утраты документа, удостоверяющего личность, – 5000 руб.
В законопроекте указано, что документ разработан в целях повышения эффективности пополнения федерального бюджета. Кроме того, в ходе предоставления госуслуг в сфере миграции органы внутренних дел несут значительные финансовые затраты.