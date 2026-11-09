Politico: Стубб и Стёре тайно обсуждали возможность звонка Путину

Как отмечает издание, европейские политики больше не доверяли США в защите «ни европейских интересов, ни интересов Украины». «Важно, чтобы [президент США] Дональд Трамп не был единственным западным лидером, который говорит с Путиным», – сказал один из чиновников. Это стало мотивацией Стубба и Стёре для звонка в Кремль.