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Главная / Политика /

Politico: Стубб и Стёре тайно обсуждали возможность звонка Путину

Татьяна Мозолевская
ЕРА / ТАСС
ЕРА / ТАСС

Президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре месяцами тайно обсуждали идею совместного звонка президенту РФ Владимиру Путину. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, европейские политики больше не доверяли США в защите «ни европейских интересов, ни интересов Украины». «Важно, чтобы [президент США] Дональд Трамп не был единственным западным лидером, который говорит с Путиным», – сказал один из чиновников. Это стало мотивацией Стубба и Стёре для звонка в Кремль.

Отмечается, что звонок произошел в преддверии переговоров по Украине в Абу-Даби.

Politico отмечает, что последующее раздражение европейских политиков телефонным разговором Стубба и Стёре связано с тем, что те не скоординировали переговоры с союзниками. Стубб и Стёре говорят, что они «никогда не стремились говорить от имени кого-либо, кроме стран, которые они возглавляют».

27 октября Путин провел телефонные переговоры со Стуббом и Стёре по инициативе европейских лидеров. Стороны обсудили урегулирование конфликта на Украине, перспективы трехсторонних консультаций в Абу-Даби и вопросы безопасности в Балтийском регионе. В администрации президента Финляндии уточнили, что Стубб и Стёре выступали от имени своих государств, а не всей Европы.

28 октября помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что вопрос об участии представителей Европы в переговорах по Украине пока не рассматривается. По его словам, достигнута договоренность лишь о возобновлении консультаций России, США и Украины.

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