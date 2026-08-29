ФСБ лишила гражданства РФ восьмерых мигрантов из-за угрозы нацбезопасности

Как рассказали в мае в МВД России, с октября 2023 г. гражданства РФ лишились более 4500 человек. Большинство решений – свыше 3000 – вынесено по приговорам судов за уголовные преступления. Около 400 человек лишились гражданства за непостановку на воинский учет, порядка 300 – по заключению ФСБ о действиях, угрожающих безопасности страны.