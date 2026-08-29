ФСБ лишила гражданства РФ восьмерых мигрантов из-за угрозы нацбезопасности
ФСБ совместно с МВД России прекратила гражданство России восьми выходцам из Центрально-Азиатского региона и Закавказья, которые создавали угрозу национальной безопасности страны. Об этом сообщает пресс-центр ФСБ. Решение принято в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 22 ФЗ «О гражданстве Российской Федерации».
Как сообщили в ФСБ, среди лишенных гражданства – житель Ставропольского края, который среди иностранцев формировал негативное восприятие русской культуры и отрицательное отношение к славянам. Он также призывал соотечественников саботировать государственную социальную политику поддержки участников СВО.
В Адыгее гражданства лишился местный житель, критиковавший участие мусульман в боевых действиях на Украине в составе ВС РФ и обсуждавший с окружением тему ведения «джихада» в России. Он также придерживался идей этнического превосходства, не хотел интегрироваться в культурную среду, пренебрежительно относился к России и ее коренному населению.
Трое жителей Тверской области утратили гражданство за организацию каналов поставки и сбыта контрафактной алкогольной и табачной продукции, неофициальное трудоустройство выходцев из ЦАР, а также за побои, кражу, фиктивную постановку на учет иностранцев и вождение в нетрезвом виде.
В Челябинской области гражданства лишился мужчина, причастный к организации незаконного молельного дома на территории оптового рынка. Среди прихожан он пропагандировал участие в деятельности международного религиозного объединения, признанного в России экстремистским и запрещенным, провоцировал конфликты с официальным мусульманским духовенством. Он также пропагандировал нетерпимость к последователям других религий.
Еще двое выходцев из Закавказья лишены гражданства за разжигание межнациональной розни. Они призывали представителей диаспор отказываться от российских паспортов и продвигали тезисы о нелегитимности российского гражданства.
Как рассказали в мае в МВД России, с октября 2023 г. гражданства РФ лишились более 4500 человек. Большинство решений – свыше 3000 – вынесено по приговорам судов за уголовные преступления. Около 400 человек лишились гражданства за непостановку на воинский учет, порядка 300 – по заключению ФСБ о действиях, угрожающих безопасности страны.
26 июня президент РФ Владимир Путин подписал закон о кратном повышении госпошлин в миграционной сфере. Госпошлина за прием в гражданство РФ увеличилась с 4200 до 50 000 руб. Законопроект был внесен в Госдуму 4 мая.