В Кремле отреагировали на идею Кушнера о переговорах по европейской безопасности

8 ноября обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус сообщал со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров, что Кушнер рассматривает Совет Россия – НАТО в качестве модели для будущих переговоров по европейской безопасности. Кушнер увязывает усилия по достижению перемирия на Украине с более широким многосторонним диалогом между Россией и европейскими странами, заявил Игнатиус.