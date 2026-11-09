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В Кремле отреагировали на идею Кушнера о переговорах по европейской безопасности

Инна Шульгина
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Кремль не станет обсуждать идею зятя президента США Джареда Кушнера сделать Совет Россия – НАТО основой для переговоров по архитектуре европейской безопасности. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мы не будем никакие модели обсуждать в публичном режиме», – сказал он.

8 ноября обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус сообщал со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров, что Кушнер рассматривает Совет Россия – НАТО в качестве модели для будущих переговоров по европейской безопасности. Кушнер увязывает усилия по достижению перемирия на Украине с более широким многосторонним диалогом между Россией и европейскими странами, заявил Игнатиус.

Трехсторонние переговоры с участием делегаций Москвы, Киева и Вашингтона состоятся в Абу-Даби 10–11 ноября. Они будут посвящены гарантиям безопасности сторон. Встреча состоится за закрытыми дверями.

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