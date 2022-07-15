Минюст США подаст иск о доминировании Google на рынке онлайн-рекламы
Минюст США подаст антимонопольный иск к Alphabet, материнской компании Google. Причина кроется в доминировании Google на рынке онлайн-рекламы, сообщает агентство Bloomberg.
По словам двух источников, ведомство собирается подать иск в ближайшие две недели. Отмечается, что минюст не захотел пойти на уступки Google. Ранее корпорация предлагала выделить в отдельную компанию часть своего бизнеса, которая занимается размещением рекламы на веб-сайтах и в приложениях. По задумке Google новая компания должна была остаться под управлением Alphabet.
Однако министерство юстиции США такой план не устроил. По словам собеседников агентства, в последние месяцы расследование, связанное с рекламным рынком, только ускорилось после подключения к делу прокурора Дохи Мекки.
Антимонопольный отдел минюста изучает действия Google на рынке технологий онлайн-рекламы с 2019 г. В 2020 ведомство подало на компанию в суд, обвинив ее в монополизме. Уточнялось, что Google ведет антиконкурентную политику, чтобы удержать лидирующие позиции в поиске и поисковой рекламе.
Помощник генерального прокурора по антимонопольным вопросам Джонатан Кантер отказался комментировать расследование Google. Чиновник лишь отметил, что минюст строго относится к делам, касающимся монополизации рынка. Такие случаи ведомство намерено доводить до суда.
В 2021 г. рынок онлайн-рекламы принес Google $31,7 млрд. Представитель Google Питер Шоттенфелс отметил, что компания взаимодействует с правительственными органами, чтобы решить возникшие проблемы. «Как мы уже говорили ранее, у нас нет планов продавать или выходить из этого бизнеса», — отметил Шоттенфелс.
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