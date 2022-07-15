Минюст США подаст иск о доминировании Google на рынке онлайн-рекламы

По словам двух источников, ведомство собирается подать иск в ближайшие две недели. Отмечается, что минюст не захотел пойти на уступки Google. Ранее корпорация предлагала выделить в отдельную компанию часть своего бизнеса, которая занимается размещением рекламы на веб-сайтах и в приложениях. По задумке Google новая компания должна была остаться под управлением Alphabet.