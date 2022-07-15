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Минюст США подаст иск о доминировании Google на рынке онлайн-рекламы

Ведомости

Минюст США подаст антимонопольный иск к Alphabet, материнской компании Google. Причина кроется в доминировании Google на рынке онлайн-рекламы, сообщает агентство Bloomberg.

По словам двух источников, ведомство собирается подать иск в ближайшие две недели. Отмечается, что минюст не захотел пойти на уступки Google. Ранее корпорация предлагала выделить в отдельную компанию часть своего бизнеса, которая занимается размещением рекламы на веб-сайтах и в приложениях. По задумке Google новая компания должна была остаться под управлением Alphabet.

Однако министерство юстиции США такой план не устроил. По словам собеседников агентства, в последние месяцы расследование, связанное с рекламным рынком, только ускорилось после подключения к делу прокурора Дохи Мекки.

Антимонопольный отдел минюста изучает действия Google на рынке технологий онлайн-рекламы с 2019 г. В 2020 ведомство подало на компанию в суд, обвинив ее в монополизме. Уточнялось, что Google ведет антиконкурентную политику, чтобы удержать лидирующие позиции в поиске и поисковой рекламе.

Помощник генерального прокурора по антимонопольным вопросам Джонатан Кантер отказался комментировать расследование Google. Чиновник лишь отметил, что минюст строго относится к делам, касающимся монополизации рынка. Такие случаи ведомство намерено доводить до суда.

В 2021 г. рынок онлайн-рекламы принес Google $31,7 млрд. Представитель Google Питер Шоттенфелс отметил, что компания взаимодействует с правительственными органами, чтобы решить возникшие проблемы. «Как мы уже говорили ранее, у нас нет планов продавать или выходить из этого бизнеса», — отметил Шоттенфелс.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных