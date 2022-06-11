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Жителям Херсона и Мелитополя начали выдавать российские паспорта

Ведомости

Получившим гражданство России жителям украинских Мелитополя и Херсона начали выдавать российские паспорта, передает ТАСС со ссылкой на пророссийские власти Запорожской и Херсонской областей.

Как сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов, сегодня в Мелитополе прошла церемония выдачи первых российских паспортов.

До этого он говорил, пишет ТАСС, что по состоянию на 6 июня документы на получение гражданства РФ подали в регионе более 70 000 человек. Сделать это можно в Мелитополе в центре по приему документов на оформление российского гражданства.

В Херсоне накануне празднования Дня России паспорта РФ получили 25 человек, отмечает агентство.

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«Все наши товарищи-херсонцы хотят получить как можно скорее паспорт и гражданство [РФ]», — сказал на церемонии вручения документов глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо.

25 мая президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому жители Запорожской и Херсонской областей Украины могут обратиться за российским гражданством в упрощенном порядке — без предварительного оформления вида на жительство или разрешения на временное проживание. Поправки внесены в указ 2019 г. «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке».

На территории Херсонской области будет проведен референдум о вхождении региона в состав России, заявил ранее на этой неделе замглавы ВГА региона Кирилл Стремоусов.

6 мая секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак сказал, что Россия пришла в Херсон и одноименную область, занятую российскими войсками в марте во время спецоперации, «навсегда». Однако, по его словам, правовой статус региона должны определить жители.

18 мая глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что видит будущее Херсонской и Запорожской областей вместе с полуостровом, в границах одного государства. В середине мая страны «Большой семерки» (G7) заявили, что не признают изменения границ на Украине и будут продолжать оказывать военную помощь государству «до тех пор, пока это будет необходимо».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных