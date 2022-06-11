Жителям Херсона и Мелитополя начали выдавать российские паспорта
Получившим гражданство России жителям украинских Мелитополя и Херсона начали выдавать российские паспорта, передает ТАСС со ссылкой на пророссийские власти Запорожской и Херсонской областей.
Как сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов, сегодня в Мелитополе прошла церемония выдачи первых российских паспортов.
До этого он говорил, пишет ТАСС, что по состоянию на 6 июня документы на получение гражданства РФ подали в регионе более 70 000 человек. Сделать это можно в Мелитополе в центре по приему документов на оформление российского гражданства.
В Херсоне накануне празднования Дня России паспорта РФ получили 25 человек, отмечает агентство.
«Все наши товарищи-херсонцы хотят получить как можно скорее паспорт и гражданство [РФ]», — сказал на церемонии вручения документов глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо.
25 мая президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому жители Запорожской и Херсонской областей Украины могут обратиться за российским гражданством в упрощенном порядке — без предварительного оформления вида на жительство или разрешения на временное проживание. Поправки внесены в указ 2019 г. «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке».
На территории Херсонской области будет проведен референдум о вхождении региона в состав России, заявил ранее на этой неделе замглавы ВГА региона Кирилл Стремоусов.
6 мая секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак сказал, что Россия пришла в Херсон и одноименную область, занятую российскими войсками в марте во время спецоперации, «навсегда». Однако, по его словам, правовой статус региона должны определить жители.
18 мая глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что видит будущее Херсонской и Запорожской областей вместе с полуостровом, в границах одного государства. В середине мая страны «Большой семерки» (G7) заявили, что не признают изменения границ на Украине и будут продолжать оказывать военную помощь государству «до тех пор, пока это будет необходимо».