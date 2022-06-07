Пророссийские власти Херсона вновь заявили о планах по присоединению к России
На территории Херсонской области будет проведен референдум о вхождении региона в состав России, заявил замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов.
По его словам, промежуточные решения по этому вопросу будет принимать общественный совет. «Я думаю, что это, скорее всего, будет референдум, который будет проводиться на территории Херсонской области по поводу самоопределения. И следующим этапом будут выборы, которые мы будем проводить непосредственно на территории освобожденной Херсонской области, далее будем уже законодательно работать», — отметил Стремоусов, не уточнив возможную дату проведения референдума (цитата по «РИА Новости»).
В конце мая Стремоусов заявлял, что жителей Херсонской области, которые изъявили желание стать гражданами Российской Федерации, все больше и больше. «Когда мы проведем референдум, то минимум 60-70% проголосуют за вхождение в состав Российской Федерации», — подчеркивал он.
6 мая секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак сказал, что Россия пришла в Херсон и одноименную область, занятую российскими войсками в марте во время спецоперации, «навсегда». Однако, по его словам, правовой статус региона должны определить жители.
Президент России Владимир Путин также подписал указ, согласно которому жители Запорожской и Херсонской областей Украины могут обратиться за российским гражданством в упрощенном порядке – без предварительного оформления вида на жительство или разрешения на временное проживание. Поправки внесены в указ 2019 г. «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке».