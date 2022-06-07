Пророссийские власти Херсона вновь заявили о планах по присоединению к России

По его словам, промежуточные решения по этому вопросу будет принимать общественный совет. «Я думаю, что это, скорее всего, будет референдум, который будет проводиться на территории Херсонской области по поводу самоопределения. И следующим этапом будут выборы, которые мы будем проводить непосредственно на территории освобожденной Херсонской области, далее будем уже законодательно работать», — отметил Стремоусов, не уточнив возможную дату проведения референдума (цитата по «РИА Новости»).