В Херсонской области допустили вхождение в состав России в ближайшее время

«Я лично вижу Херсонскую область, подчеркиваю, не республику, а область, в составе Российской Федерации. Вопрос времени, действительно, когда мы там будем, этот вопрос зависит от жителей Херсонщины, — сказал Стремоусов. — Жителей Херсонской области, которые изъявили желание стать гражданами Российской Федерации, все больше и больше. Когда мы проведем референдум, то минимум 60-70% проголосуют за вхождение в состав Российской Федерации».