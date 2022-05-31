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В Херсонской области допустили вхождение в состав России в ближайшее время

Ведомости

Херсонская область может стать полноценным субъектом РФ в ближайшее время, заявил в интервью «РИА Новости» заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов. 

«Я лично вижу Херсонскую область, подчеркиваю, не республику, а область, в составе Российской Федерации. Вопрос времени, действительно, когда мы там будем, этот вопрос зависит от жителей Херсонщины, — сказал Стремоусов. — Жителей Херсонской области, которые изъявили желание стать гражданами Российской Федерации, все больше и больше. Когда мы проведем референдум, то минимум 60-70% проголосуют за вхождение в состав Российской Федерации».

6 мая секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак сказал, что Россия пришла в Херсон и одноименную область, занятую российскими войсками в марте во время спецоперации, «навсегда». Однако, по его словам, правовой статус региона должны определить жители. 

На прошлой неделе стало известно, что Запорожская и Херсонская области переходят на российский телефонный код «+7». В Херсоне, Мелитополе и Бердянске уже начали продавать пакеты новых операторов.

Кроме того, президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым жители этих двух областей смогут получить российское гражданство в упрощенном порядке, то есть без предварительного оформления вида на жительство или разрешения на временное проживание. Ранее эта же мера была распространена на жителей ДНР и ЛНР, независимость которых Россия признала 21 февраля.

Ранее по теме: Херсонская область и Запорожье перешли на российскую связь и интернет

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных