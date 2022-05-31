В Херсонской области допустили вхождение в состав России в ближайшее время
Херсонская область может стать полноценным субъектом РФ в ближайшее время, заявил в интервью «РИА Новости» заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов.
«Я лично вижу Херсонскую область, подчеркиваю, не республику, а область, в составе Российской Федерации. Вопрос времени, действительно, когда мы там будем, этот вопрос зависит от жителей Херсонщины, — сказал Стремоусов. — Жителей Херсонской области, которые изъявили желание стать гражданами Российской Федерации, все больше и больше. Когда мы проведем референдум, то минимум 60-70% проголосуют за вхождение в состав Российской Федерации».
6 мая секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак сказал, что Россия пришла в Херсон и одноименную область, занятую российскими войсками в марте во время спецоперации, «навсегда». Однако, по его словам, правовой статус региона должны определить жители.
На прошлой неделе стало известно, что Запорожская и Херсонская области переходят на российский телефонный код «+7». В Херсоне, Мелитополе и Бердянске уже начали продавать пакеты новых операторов.
Кроме того, президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым жители этих двух областей смогут получить российское гражданство в упрощенном порядке, то есть без предварительного оформления вида на жительство или разрешения на временное проживание. Ранее эта же мера была распространена на жителей ДНР и ЛНР, независимость которых Россия признала 21 февраля.