Херсонская область и Запорожье перешли на российскую связь и интернет

Ранее оба региона перешли на российский телефонный код «+7». 30 мая замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал, что в регионе начал работать крымский оператор связи под брендом Win mobile. Сейчас в обеих областях действует бивалютная зона: жители могут расплачиваться как гривнами, так и рублями, но в дальнейшем планируется переход только на рубли. Кроме того, жители Запорожской и Херсонской областей могут стать россиянами в упрощенном порядке – без предварительного оформления вида на жительство или разрешения на временное проживание. Такой указ ранее подписал президент России Владимир Путин.