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Херсонская область и Запорожье перешли на российскую связь и интернет

Ведомости

Херсонская и Запорожская области перешли на российскую мобильную связь и интернет, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на советника главы Крыма по информационной политике Олега Крючкова.

По его словам, сейчас жителям Херсонской области и Запорожья достаточно купить сим-карты российского оператора, которые уже продаются в обоих регионах.

Накануне Военно-гражданская администрация (ВГА) находящейся под контролем российских военных Херсонской области заявила, что на магистральной сети произошла авария и 500 000 жителей остались без связи. Херсонские власти обратились к России с просьбой восстановить сотовую связь в регионе. До этого в нем работали и украинские, и российские операторы.

Ранее оба региона перешли на российский телефонный код «+7». 30 мая замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал, что в регионе начал работать крымский оператор связи под брендом Win mobile. Сейчас в обеих областях действует бивалютная зона: жители могут расплачиваться как гривнами, так и рублями, но в дальнейшем планируется переход только на рубли. Кроме того, жители Запорожской и Херсонской областей могут стать россиянами в упрощенном порядке – без предварительного оформления вида на жительство или разрешения на временное проживание. Такой указ ранее подписал президент России Владимир Путин.

Ранее по теме: Жители Запорожской и Херсонской областей смогут просто стать россиянами

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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