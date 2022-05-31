Херсонская область и Запорожье перешли на российскую связь и интернет
Херсонская и Запорожская области перешли на российскую мобильную связь и интернет, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на советника главы Крыма по информационной политике Олега Крючкова.
По его словам, сейчас жителям Херсонской области и Запорожья достаточно купить сим-карты российского оператора, которые уже продаются в обоих регионах.
Накануне Военно-гражданская администрация (ВГА) находящейся под контролем российских военных Херсонской области заявила, что на магистральной сети произошла авария и 500 000 жителей остались без связи. Херсонские власти обратились к России с просьбой восстановить сотовую связь в регионе. До этого в нем работали и украинские, и российские операторы.
Ранее оба региона перешли на российский телефонный код «+7». 30 мая замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал, что в регионе начал работать крымский оператор связи под брендом Win mobile. Сейчас в обеих областях действует бивалютная зона: жители могут расплачиваться как гривнами, так и рублями, но в дальнейшем планируется переход только на рубли. Кроме того, жители Запорожской и Херсонской областей могут стать россиянами в упрощенном порядке – без предварительного оформления вида на жительство или разрешения на временное проживание. Такой указ ранее подписал президент России Владимир Путин.