Запорожская и Херсонская области перейдут на российский телефонный код +7

Ранее «Ведомости» сообщили со ссылкой на источник, что сим-карты крымского оператора связи «К-телеком» (Бренд Win Mobile) начали продавать в Херсонской области и Запорожье. По данным Telegram-канала «Херсон.ру», жителям регионов пока предлагают только один пакет услуг — «На связи». Тариф предполагает абонентскую плату 300 руб. в месяц, в пакет входят 1000 минут звонков внутри сети, 10 Гб мобильного интернета, за звонки внутри сети сверх оплаченного тарифа платится 1 руб./мин, 3 руб./мин – за звонки «на номера остальных операторов России» и 20 руб./мин – за звонки на Украину.