Запорожская и Херсонская области перейдут на российский телефонный код +7
Запорожская и Херсонская области, которые находятся под контролем российских военных, переходят на российский телефонный код «+7», сообщили «РИА Новости» со ссылкой на советника главы Крыма по информационной политике Олега Крючкова.
«Запорожская и Херсонская области переходят на российский телефонный код "+7". По моей информации, там уже работают новые операторы связи», — рассказал Крючков. Он добавил, что в Херсоне, Мелитополе и Бердянске уже начали продавать пакеты новых операторов.
Информацию о переходе на российский телефонный код и начале продаж сим-карт российских операторов подтвердил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Ранее «Ведомости» сообщили со ссылкой на источник, что сим-карты крымского оператора связи «К-телеком» (Бренд Win Mobile) начали продавать в Херсонской области и Запорожье. По данным Telegram-канала «Херсон.ру», жителям регионов пока предлагают только один пакет услуг — «На связи». Тариф предполагает абонентскую плату 300 руб. в месяц, в пакет входят 1000 минут звонков внутри сети, 10 Гб мобильного интернета, за звонки внутри сети сверх оплаченного тарифа платится 1 руб./мин, 3 руб./мин – за звонки «на номера остальных операторов России» и 20 руб./мин – за звонки на Украину.