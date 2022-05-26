Крымский оператор Win Mobile начал продавать сим-карты в Херсоне

О начале продаж в Херсоне сим-карт с номерами, начинающимися с префикса +7, с которым работают российские сотовые операторы, сообщил местный телеканал «Херсон 24», опубликовав фотографии одной из первых таких точек продаж. Покупателям предлагается пока единственный тариф «На связи», но название оператора не раскрывается, сообщил Telegram-канал «Херсон.ру», опубликовав брошюру с условиями подключения. Согласно ей, тариф предполагает абонентскую плату 300 руб./мес., в пакет входят 1000 минут звонков внутри сети, 10 Гб мобильного интернета, за звонки внутри сети сверх оплаченного тарифа платится 1 руб./мин, 3 руб./мин – за звонки «на номера остальных операторов России» и 20 руб./мин – за звонки на Украину.