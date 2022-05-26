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Крымский оператор Win Mobile начал продавать сим-карты в Херсоне

Расходы на выход в регион оцениваются в $3–5 млн
Марина Тюняева (Бочкарёва)
Первым российским телеком-оператором на юге Украины оказалась крымская компания / Иван Родионов / РИА Новости

Сим-карты крымского оператора «К-телеком», работающего под брендом Win Mobile, начали продаваться на территории Херсонской и Запорожской областей Украины, рассказал «Ведомостям» бывший региональный чиновник и подтвердил источник, близкий к одному из местных сотовых операторов.

О начале продаж в Херсоне сим-карт с номерами, начинающимися с префикса +7, с которым работают российские сотовые операторы, сообщил местный телеканал «Херсон 24», опубликовав фотографии одной из первых таких точек продаж. Покупателям предлагается пока единственный тариф «На связи», но название оператора не раскрывается, сообщил Telegram-канал «Херсон.ру», опубликовав брошюру с условиями подключения. Согласно ей, тариф предполагает абонентскую плату 300 руб./мес., в пакет входят 1000 минут звонков внутри сети, 10 Гб мобильного интернета, за звонки внутри сети сверх оплаченного тарифа платится 1 руб./мин, 3 руб./мин – за звонки «на номера остальных операторов России» и 20 руб./мин – за звонки на Украину.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных