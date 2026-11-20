Администрация премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху обеспокоена тем, как быстро Иран восстанавливает свои мощности по производству баллистических ракет, а также темпами, с которыми Тегеран работает над защитой своей военной и ядерной инфраструктуры от нападения путем ее переноса под землю.