CBS: США и Израиль могут совершить новое нападение на Иран
Израиль и США рассматривают возможность начала нового нападения на Иран в краткосрочной перспективе. Об этом сообщил телеканал CBS News со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Администрация премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху обеспокоена тем, как быстро Иран восстанавливает свои мощности по производству баллистических ракет, а также темпами, с которыми Тегеран работает над защитой своей военной и ядерной инфраструктуры от нападения путем ее переноса под землю.
Сообщение CBS вышло на фоне утверждений Трампа, что Иран вероятно стремится к разработке химического или биологического оружия. Он не предоставил доказательств своим утверждениям.
19 ноября The New York Times со ссылкой на источники также сообщила, что Трамп изучает возможность нанесения новой серии масштабных военных ударов по Ирану, а поводом стали новые разведданные и призывы со стороны Израиля.