С 12 по 24 октября Финляндия участвовала в ежегодных учениях НАТО по ядерному сдерживанию Steadfast Noon. Страна направила на маневры штабных офицеров. Минобороны подчеркнуло, что при проведении Steadfast Noon реальное ядерное оружие не используется и не перемещается. Формат участия страны в подобных маневрах каждый раз определяется отдельно.