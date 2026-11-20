Финляндия проведет военно-морские учения с участием морпехов США
Военно-морские учения Narrow Waters 26-2 с участием 3500 военнослужащих, включая американских морских пехотинцев, пройдут в Финляндии с 25 ноября по 4 декабря. Об этом сообщили ВМС республики.
Маневры состоятся в прибрежных водах на юге страны и в Финском заливе. Помимо финских кораблей в них задействуют армейскую авиацию, беспилотники и корабль ВМС Эстонии.
С 12 по 24 октября Финляндия участвовала в ежегодных учениях НАТО по ядерному сдерживанию Steadfast Noon. Страна направила на маневры штабных офицеров. Минобороны подчеркнуло, что при проведении Steadfast Noon реальное ядерное оружие не используется и не перемещается. Формат участия страны в подобных маневрах каждый раз определяется отдельно.
В сентябре 2026 г. Финляндия также решила присоединиться к французскому проекту ядерного сдерживания. В июне парламент страны отменил запрет на ввоз и хранение ядерного оружия.