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Главная / Политика /

Финляндия примет участие в ядерных учениях НАТО

Анна Виноградова

Финляндия примет участие в ежегодных учениях НАТО по ядерному сдерживанию Steadfast Noon, которые пройдут в октябре. Страна направит на маневры штабных офицеров, сообщило Минобороны Финляндии.

По данным ведомства, финские военнослужащие будут участвовать в учениях с 12 по 24 октября. Минобороны подчеркнуло, что при проведении Steadfast Noon реальное ядерное оружие не используется и не перемещается. Формат участия страны в подобных маневрах каждый раз определяется отдельно.

НАТО сообщило, что основная часть Steadfast Noon начнется 13 октября и пройдет в Италии. В учениях примут участие 17 стран альянса. В НАТО назвали маневры плановыми и заявили, что они не связаны с текущими мировыми событиями и не направлены против какой-либо конкретной страны.

В 2024 г. ВВС Финляндии впервые приняли участие в Steadfast Noon после вступления страны в НАТО. Тогда к маневрам привлекли финские истребители.

В сентябре 2026 г. Финляндия также решила присоединиться к французскому проекту ядерного сдерживания. В июне парламент страны отменил запрет на ввоз и хранение ядерного оружия.

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