Финляндия примет участие в ядерных учениях НАТО

По данным ведомства, финские военнослужащие будут участвовать в учениях с 12 по 24 октября. Минобороны подчеркнуло, что при проведении Steadfast Noon реальное ядерное оружие не используется и не перемещается. Формат участия страны в подобных маневрах каждый раз определяется отдельно.